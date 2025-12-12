Stadio Rigamonti-Ceppi: approvato il progetto della nuova cabina elettrica

Confermato l’impegno assunto dal Comune di Lecco

L’intervento, dal valore complessivo di 180.000 euro, sarà affidato con procedura diretta

LECCO – La Giunta comunale di Lecco ha approvato il progetto per la realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT, indispensabile per garantire la piena funzionalità dell’impianto elettrico e prevenire cali di tensione che potrebbero compromettere lo svolgimento delle partite e la sicurezza degli spettatori.

L’intervento, dal valore complessivo di 180.000 euro, sarà affidato con procedura diretta, assicurando tempi rapidi e operatività immediata. La cabina sarà realizzata in container tecnico e posizionata a pochi metri dalla cabina Enel esistente, con impianti e collegamenti necessari per alimentare provvisoriamente gli impianti dello stadio. Il cronoprogramma prevede l’avvio dei lavori con l’obiettivo di completare l’installazione possibilmente entro la fine dell’anno.

“Come annunciato pochi giorni fa, la nuova cabina sarà presto al suo posto – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Lecco Emanuele Torri -. Questo intervento è il primo step nel percorso di ammodernamento dello stadio, da condividere con la società”.