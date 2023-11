Stagione invernale: aggiornato il piano viabilistico in Prefettura

Individuate aree di sosta per i mezzi pesanti in caso di intense precipitazioni nevose

Confermata l’efficienza del sistema di pre-allertamento già in vigore nel Piano Grandi Precipitazioni Nevose

LECCO – Con l’avvicinarsi della stagione invernale, bisognerà prepararsi a possibili condizioni meteo avverse. La Prefettura di Lecco si è già mossa e, in ottica viabilità, ha adottato le misure necessarie a fronteggiare eventuali criticità, in seguito a una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità presieduto che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Questura, Polizia Stradale, Comando Provinciale Carabinieri, Vigili del Fuoco, Provincia, Comune di Lecco, Anas, ed estesa ai gestori delle principali infrastrutture ferroviarie ed elettriche.

Durante l’incontro aggiornato il Piano Grandi Precipitazioni Nevose, in cui sono contenute le misure per fronteggiare le emergenze nelle principali tratte stradali che attraversano il territorio, in caso di precipitazioni nevose di particolare intensità.

Rivista l’individuazione delle aree di sosta dei mezzi pesanti per evitare che il loro ingresso sulla SS 36 e sulla viabilità provinciale, in situazioni meteo critiche, possa ostacolare il normale flusso del traffico e creare pericoli per la sicurezza stradale.

Al di là di questo dettaglio, confermata l’efficacia complessiva del Piano nei suoi aspetti preventivi, basato su un sistema di preallarme funzionale a dare impulso alla rete di comunicazione tra i soggetti coinvolti in modalità smart (Prefettura-Polizia Stradale-Anas e Provincia per la propria rete), favorendo il monitoraggio e gli interventi anticipati. Anticipare la soglia di attenzione e di attivazione, senza aspettare il codice arancione, si rivela una buona prassi ed essenziale nel sistema di Protezione Civile.

Il prefetto ha sensibilizzato poi gli enti locali con una circolare, invitandoli ad aggiornare la pianificazione viabilistica comunale, a migliorare le attività di informazione della popolazione, a svolgere attività di prevenzione in caso di eventi meteo avversi soprattutto nei territori dove sono presenti strade in ingresso o uscita dalla SS 36.