Stazioni sicure, firmato l’accordo anche per il 2024

La sottoscrizione questa mattina in Camera di Commercio da parte di Prefetto e assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia

30 mila euro stanziati per consentire le attività di controllo e presidio da settembre a dicembre

LECCO – ‘Stazioni sicure’ prosegue anche nel 2024 nelle stazioni ferroviarie dei Comuni del territorio di Lecco e provincia. L’accordo per la promozione della sicurezza integrata sul territorio è stato sottoscritto questa mattina nella sede della Camera di Commercio, dall’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, dal prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, da Fabrizio Di Staso, Direttore Security di Trenord e dai rappresentanti dei Comuni aderenti.

L’accordo ‘Stazioni sicure’ prevede la sinergia tra i Comandi di Polizia locale per i servizi di controllo e prevenzione in particolare nelle ore serali e nei festivi, in stretta singergia con Polfer, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Per garantire le attività da settembre a dicembre 2024, Regione Lombardia ha stanziato 30.000 euro.

“Il progetto ‘Stazioni sicure’ – ha affermato l’assessore La Russa – è stato avviato proprio qui, a Lecco, in via sperimentale 3 anni fa. La Prefettura, con il Comune di Lecco e gli enti locali di questo territorio, ha creduto sin dal 2021 nell’utilità di questo strumento che innesca una collaborazione virtuosa per la sicurezza in ambito ferroviario. In virtù degli incoraggianti risultati raggiunti, abbiamo deciso di riproporlo anche quest’anno. È l’ennesima testimonianza del nostro impegno per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori e di come la collaborazione tra le istituzioni sia fondamentale per migliorare la qualità della vita sui nostri territori”.

“La sicurezza sui mezzi di trasporto – ha affermato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – è una delle priorità di Regione Lombardia. Oltre a convogli moderni e puntuali, abbiamo il dovere di garantire dei viaggi sicuri, a tutela sia dei viaggiatori che del personale. Nelle stazioni ferroviarie e nelle zone adiacenti troppo spesso episodi criminosi e vandalismi mettono in pericolo i cittadini e questo accordo lancia un messaggio chiaro: non devono esistere ‘terre di nessuno”.

I 27 Comuni aderenti a ‘Stazioni sicure’ 2024 sono: Lecco (capofila), Airuno, Bellano, Brivio, Calco, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Civate, Colle Brianza, Colico, Costa Masnaga, Dervio, Dorio, Galbiate, La Valletta Brianza, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Molteno, Montevecchia, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Rogeno, Valmadrera.