Strada Ballabio-Resinelli, altro lotto di asfaltature completato: “In tre mesi investiti 150 mila euro”

Strada riaperta anticipatamente, i lavori hanno interessato alcuni dei tratti più ammalorati dell’arteria viabilistica

Prima dell’inverno continueranno gli interventi di messa in sicurezza finanziati con il bando Valli Prealpine

PIANI RESINELLI – Un altro tassello si aggiunge al piano di manutenzione della viabilità della Ballabio-Resinelli. Nei giorni scorsi si è infatti concluso il secondo lotto di asfaltature programmato, che ha interessato la parte iniziale della salita, prima di arrivare al 1° tornante, uno dei punti considerati maggiormente critici dal punto di vista del manto stradale.

L’intervento, del valore di 75 mila euro, segue quello di pari importo realizzato nei mesi scorsi nella parte alta della stessa arteria. Complessivamente, in appena tre mesi, sono stati investiti 150 mila euro per migliorare le condizioni della rete viaria.

“Abbiamo scelto di intervenire nei tratti che presentavano le maggiori criticità – spiega il sindaco di Abbadia, Roberto Sergio Azzoni, Comune capofila della Convenzione di cui fanno parte la Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino, Comune di Lecco e Comune di Mandello funzionale alla gestione della località montana -. Con questo secondo lotto arriviamo a 150 mila euro di asfaltature realizzate in tre mesi. È un investimento importante che punta ad aumentare la sicurezza delle nostre strade e a rispondere alle esigenze di residenti e frequentatori dei Resinelli”.

Per consentire le asfaltature la strada avrebbe dovuto restare chiusa dal 13 al 16 luglio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Grigna e il primo tornante, ma la viabilità è stata infatti ripristinata con circa mezza giornata di anticipo rispetto alle previsioni.

Un risultato salutato positivamente anche dal sindaco Giovanni Bruno Bussola, che ha evidenziato la collaborazione tra gli enti coinvolti, ringraziando il Comune di Abbadia e i sindaci di Lecco Filippo Boscagli e di Mandello Riccardo Fasoli per il lavoro svolto insieme nella programmazione dell’intervento.

Parallelamente il Comune ha terminato anche il ripristino delle manomissioni lasciate dai lavori per la posa della fibra ottica ai Piani dei Resinelli, che avevano creato alcune criticità. Restano invece aperti i cantieri collegati al potenziamento dell’acquedotto: le vie interessate saranno oggetto per il momento di un ripristino provvisorio.

“Dove sono in corso i lavori dell’acquedotto realizzeremo un tappetino temporaneo – precisa Azzoni -. Il rifacimento definitivo dell’asfalto verrà eseguito una volta conclusi tutti gli interventi, indicativamente nella prossima primavera, così da evitare di intervenire due volte sulle stesse strade”.

Il cantiere non è però concluso definitivamente. Prima dell’inverno o successivamente sarà completato l’intervento di messa in sicurezza da oltre 600 mila euro (fondi ottenute dal bando Valli Prealpine) portato avanti dalla Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino, che ha già visto la posa di barriere e guardrail per la sicurezza e sistemazione di parte dell’asfalto. “Proseguiremo con la seconda parte degli interventi che prevedranno manutenzione straordinaria e nuove asfaltature, compatibilmente con la disponibilità della ditta, alla fine del periodo estivo o comunque se non prima della stagione fredda, subito successivamente”, sempre il sindaco di Abbadia.

“Stiamo mettendo a terra tutti gli interventi programmati per restituire ai cittadini una rete viaria più sicura. Molto di questo è possibile anche grazie alle risorse derivanti dagli incassi dei parcheggi. I tempi amministrativi non sempre dipendono da noi, ma i cantieri stanno andando avanti e i risultati iniziano a vedersi”, conclude il Azzoni.