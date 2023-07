Strada Ballabio-Resinelli: cominciati i lavori di asfaltatura

Sulla tratta istituito il senso unico alternato

Un primo step di interventi, che dovrebbe concludersi entro questa settimana. Seguiranno nuovi lavori a settembre

PIANI RESINELLI – Sono cominciati i primi interventi di asfaltatura sulla strada Ballabio-Resinelli. Da questa mattina, lunedì, istituito il senso unico alternato sulla tratta che consente di accedere dal Comune di Ballabio alla località.

“I lavori sono già in corso – spiega il sindaco di Abbadia Roberto Azzoni, comune capofila della convenzione che vede presenti anche Mandello, Ballabio, Lecco e Comunità Montana del Lario Orientale, istituita per gestire determinati interventi nella località -. Oggi, visto il tempo incerto, verrà grattato via il vecchio fondo stradale, poi nei prossimi giorni si procederà con l’asfaltatura vera e propria, sempre tenendo conto del meteo. Con l’istituzione del senso unico alternato, grossi disagi non ce ne saranno”.

Indicativamente già entro questa settimana le opere, per un importo pari a circa 40 mila euro, si concluderanno. Interessati al momento solo alcuni tratti: intorno ai primi di settembre si procederà con nuovi lavori di asfaltatura.

Un intervento che era stato chiesto a gran voce anche durante l’incontro pubblico ai Resinelli con residenti, commercianti e proprietari di seconde case, i quali lamentavano le pessime condizioni della strada. Già in quel frangente il sindaco Azzoni aveva garantito l’asfaltatura per metà luglio. Una promessa che appare mantenuta.