Strade provinciali, 500 mila euro per la manutenzione straordinaria delle aree nord

Approvato il progetto esecutivo per il 2026
Previsti interventi sulle strade ammalorate, degradate o usurate
LECCO – Lo scorso 19 agosto è stato approvato il progetto esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria lungo i piani viabili delle aree nord della Provincia di Lecco.
La proposta progettuale ha lo scopo di intervenire in tratti di strade provinciali dove la carreggiata presenta pronunciati segni di ammaloramento, degrado o usura.
Le lavorazioni principali consistono in: fresatura del manto stradale, stesa del tappeto d’usura e rifacimento della segnaletica orizzontale. Tali opere permetteranno l’incremento dello stato di efficienza stradale grazie alla regolarizzazione del fondo stradale, quindi una maggiore fluidità del flusso circolante.
Il progetto, finanziato con decreto ministeriale, prevede un investimento complessivo di 500.000 euro.