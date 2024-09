Strade Provinciali, da Regione 6 milioni per la messa in sicurezza

12 gli interventi finanziati

In Provincia di Lecco manutenzione straordinaria sulla SP72 e la Sp583

LECCO – Regione Lombardia stanzia 6 milioni di euro per finanziare 12 interventi relativi alla messa in sicurezza delle strade provinciali. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. I fondi finanziano opere programmate per il biennio 2024-2025. Si tratta di lavori di riqualificazione stradale, realizzazione di rotatorie, adeguamento delle carreggiate, miglioramento delle intersezioni, ripristino delle sedi stradali.

Opere che si aggiungono ai 52 interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali finanziati dalla Regione lo scorso febbraio con uno stanziamento di oltre 50 milioni di euro. Senza dimenticare i 35 milioni di euro di risorse regionali già erogate a favore delle Province per la manutenzione e il monitoraggio dei manufatti provinciali come ponti e sottopassi.

“Prosegue convintamente – evidenzia l’assessore Terzi – il nostro impegno per contribuire alla sicurezza e alla funzionalità delle infrastrutture stradali. Lo facciamo deliberando questo ulteriore finanziamento di 6 milioni di euro, che si somma a quanto stanziato con i precedenti provvedimenti, sempre finalizzati a supportare le Province, che hanno la responsabilità della gestione e della manutenzione di una parte rilevante del sistema viabilistico lombardo”.

“Anche in questa occasione – sottolinea Terzi – abbiamo accolto le istanze dei territori finanziando interventi localizzati richiesti dalle Province, enti che sono tuttora fondamentali e che, come Regione, sosteniamo da anni anche attraverso l’erogazione di contributi per la messa in sicurezza della rete viaria provinciale”.

A Lecco gli interventi riguarderanno la manutenzione straordinaria strade lungo SP 72 e SP 583 – V2428. Avvio e fine lavori nel 2025. L’intervento, che interessa i Comuni di Airuno, Brivio, Garlate, Mandello del Lario, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Valmadrera, lungo l’itinerario di 2 strade provinciali, consiste nella realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento dei piani viabili e della segnaletica.