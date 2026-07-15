Striscione “R1PUD1A”, Boscagli: “Le facciate comunali non saranno utilizzate per esposizioni”

Il sindaco interviene dopo la presa di posizione di Alleanza Verdi e Sinistra Lecco sulla rimozione dal municipio dello striscione “R1PUD1A” di Emergency
“Le quattro bandiere rappresentano al meglio la comunità”, afferma il sindaco, che richiama anche il ruolo del patrocinio per sostenere le iniziative pubbliche
LECCO – Dopo la nota diffusa ieri da Alleanza Verdi e Sinistra Lecco sulla rimozione dal municipio dello striscione “R1PUD1A” di Emergency, interviene il sindaco Filippo Boscagli, che chiarisce l’orientamento della nuova Amministrazione sull’utilizzo delle facciate degli edifici comunali.
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