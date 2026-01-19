“Strutture: forze e segreti”, al Politecnico di Lecco studenti a contatto con le STEM

Coinvolti 44 studenti delle scuole secondarie di primo grado in attività pratiche tra scienza, tecnologia e artigianato locale

L’iniziativa fa parte del progetto Interreg MITICA, che promuove l’orientamento STEM e il collegamento tra scuola e imprese del territorio

LECCO – Si è svolto il 15 gennaio 2026 il primo laboratorio PoliSTEM del progetto Interreg Italia-Svizzera MITICA – Modelli Innovativi di Trasferimento alle Imprese di Competenze Avanzate, presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. L’iniziativa, rivolta alle scuole secondarie di primo grado, ha visto la partecipazione di 44 studenti dell’IC Falcone Borsellino – Plesso “T.Grossi”.

Il laboratorio, intitolato “Strutture: forze e segreti”, ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con concetti di stabilità strutturale e forze sulle costruzioni, applicando in modo pratico scienza, matematica e tecnologia. L’attività è stata guidata dai professori Giulio Zani e MarcoRampini in collaborazione con D3Wood, azienda lecchese specializzata in strutture in legno di precisione.

Durante l’incontro, Walter Cortiana, imprenditore e coordinatore del Gruppo Scuola di Confartigianato Imprese Lecco, ha sottolineato l’importanza di avvicinare le nuove generazioni alla cultura d’impresa, mettendo in relazione STEM, innovazione e territorio.

Il laboratorio ha offerto agli studenti un’esperienza completa: dalla progettazione alla realizzazione pratica di modelli strutturali, promuovendo lavoro di gruppo, osservazione e creatività tecnica. L’attività è anche occasione per invitare ragazzi e famiglie a partecipare a “Azienda Aperte”, che permette di visitare le imprese del territorio e rafforzare l’orientamento scolastico.

Il progetto MITICA, finanziato dal Programma Interreg, punta a valorizzare le micro e piccole imprese, rafforzando il dialogo tra scuola e mondo produttivo. I laboratori PoliSTEM continueranno nei prossimi mesi, coordinati scientificamente dal Politecnico di Milano e in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco, seguendo un approccio che integra formazione, orientamento e collaborazione con le aziende per ridurre il divario tra competenze scolastiche e quelle richieste dal mercato del lavoro.

Il partenariato transfrontaliero del progetto comprende: Polo territoriale di Lecco – Politecnico di Milano (Capofila Italia), Fondazione Agire (Capofila Svizzera), Confartigianato Imprese Lecco e Lombardia, Fondazione Politecnico di Milano, AITI – Associazione industrie ticinesi e ATED – Associazione Ticinese Evoluzione Digitale.