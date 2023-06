Studenti in piazza. Il sindaco consegna le costituzioni ai 18enni

In Piazza Garibaldi la Festa dello Studente organizzata dalla Consulta Studentesca e Comune

Gattinoni ai ragazzi: “La vita non è X Factor ma ve la costruite voi, un pezzetto alla volta”

LECCO – “La cifra del vostro futuro è il vostro talento, le vostre capacità. A 18 anni quando ci si affaccia alla vita e si capisce che ha mille sfaccettature, quella cosa bella che ciascuno sa fare e la può mette a disposizione degli altri è un esempio di generosità, e non abbiate paura della performance non tutti devono essere numeri uno e arrivare prima degli altri, è bello anche fare con gli altri, arrivare insieme”.

Così il sindaco Mauro Gattinoni è intervenuto da Piazza Garibaldi per la consegna delle costituzioni ai 18enni. Un appuntamento che, alla vigilia del 2 Giugno, è stato parte del pomeriggio di giovedì ieri alla “Festa dello Studente” promossa dalla Consulta Provinciale Studenti Lecco, dall’Ufficio Scolastico Territoriale Lecco e dalla Fondazione Cariplo, con la collaborazione del Comune di Lecco.

Un centinaio circa i giovani che hanno ricevuto la carta costituzionale dal primo cittadino, accompagnato dagli assessori Alessandra Durante e Emanuele Torri, presente anche l’assessore Maria Sacchi. “La vita non è X Factor, ma ve la costruite voi un pezzetto per volta – ha proseguito Gattinoni rivolgendosi ai 18enni – con la fiducia in voi stessi e con l’incoraggiamento dei vostri amici e dei vostri genitori. Via dal tablet, la vita è una cosa bella ed è una cosa seria”.

Gli stand espositivi delle scuole e degli enti partecipanti hanno animato la piazza, in mostra lavori e opere realizzate dagli studenti durante l’anno e proposte di attività creative per il pubblico.

Nel corso del pomeriggio si sono svolte dimostrazione Skate-Board e giocoleria gruppo Vibes di Galbiate con accompagnamento musicale di Dj, poi l’esibizione sul palco del rapper SHAP FLAME. Alias Davide Milani, che lo scorso febbraio aveva cantato di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e dal Gruppo Musicale del Liceo “G.B.Grassi” di Lecco.

In serata ancora musica con il rapper MOR PSR, canti accompagnati dalla chitarra a cura di Maik e musica a cura di Orsa e classe 4b prof. del I.I.S “G.Parini” di Lecco.