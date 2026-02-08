Students Mobility Challenge: a Lecco torna la competizione sullo spostamento sostenibile

La sfida si svolgerà dal 23 febbraio al 24 maggio tramite l’app Play&Go

Da quest’anno coinvolto tutto il territorio provinciale

LECCO – Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione della Students Mobility Challenge, la campagna dedicata alla mobilità sostenibile che, per la prima volta, sarà estesa a tutte le scuole della provincia di Lecco. Il Comune di Lecco ha rinnovato l’adesione al progetto promosso dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento, in partnership con Legambiente Lecco, con l’obiettivo di incentivare gli spostamenti sostenibili nei tragitti casa-scuola e nel tempo libero.

La sfida si svolgerà dal 23 febbraio al 24 maggio, con la possibilità di iscrivere nuove squadre anche dopo l’avvio. Studenti e personale scolastico potranno partecipare a una competizione a squadre, tracciando i propri spostamenti sostenibili — a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici, in treno o in car pooling — tramite l’app Play&Go, disponibile su GooglePlay e AppStore.

La modalità di adesione resta invariata: ogni partecipante dovrà scaricare l’app, mentre un referente creerà il team sulla piattaforma. È inoltre prevista la registrazione di squadre del personale scolastico, alle quali saranno riservati premi specifici.

Tra le novità di questa edizione figurano premi finali per le prime cinque squadre classificate, tre menzioni speciali dedicate a mobilità attiva, partecipazione e impatto sulla CO₂, oltre a cinque premi a estrazione per le squadre studenti che resteranno attive fino al termine della competizione. Sono inoltre previste sfide settimanali di squadra che consentiranno di ottenere bonus in Eco-Leaves utili per la classifica generale.

“La Students Mobility Challenge non è solo una competizione, ma un laboratorio educativo a cielo aperto — sottolinea l’assessora all’Ambiente e mobilità Renata Zuffi —. L’estensione a tutto il territorio provinciale rappresenta un traguardo importante e un investimento sulla salute delle persone e sulla qualità dello spazio pubblico”.

Numerose le realtà del territorio lecchese che metteranno a disposizione i premi per i vincitori. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa di Legambiente Lecco, all’indirizzo educazione@legambientelecco.it.