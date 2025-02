Students Mobility Challenge, al via la sfida sostenibile per le scuole di Lecco

Dal 3 marzo parte la competizione a squadre

“Cambiare le nostre abitudini negli spostamenti casa-scuola e nelle attività del tempo libero”

LECCO – Parte la nuova edizione della sfida rivolta agli studenti lecchesi, pensata per promuovere gli spostamenti sostenibili (bici, piedi, autobus, treno o car pooling) nei tragitti casa-scuola e nel tempo libero. Il Comune di Lecco ha infatti rinnovato l’adesione al progetto della Fondazione Bruno Kessler di Trento, in partnership con Legambiente Lecco e Politecnico di Milano.

La Students Mobility Challenge si terrà dal 3 marzo al 25 maggio. Per partecipare occorre scaricare l’app Play&Go, disponibile sulle piattaforme GooglePlay e AppStore e registrarsi, mentre le squadre saranno creata da un docente o da un referente unico per l’università.

Così l’assessora all’Ambiente e mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi: “Ringrazio gli studenti lecchesi e i loro docenti perché ancora una volta hanno dimostrato grande interesse e partecipazione alla sfida per cambiare le nostre abitudini negli spostamenti casa-scuola e nelle attività del tempo libero. Promuovere il proprio benessere e migliorare la qualità della vita nella nostra città deve diventare un obiettivo sempre più condiviso e la partecipazione degli studenti del Politecnico rappresenta proprio un segnale concreto di tale condivisione di buone pratiche di mobilità”.

Sarà possibile registrare anche delle squadre composte da personale scolastico o universitario, alle quali sarà riservato un premio specifico. Ulteriori novità di questa edizione saranno nuovi premi finali per le prime cinque squadre di studenti, quattro menzioni speciali per le squadre di studenti delle scuole secondarie e universitarie e cinque premi a estrazione per le squadre di studenti che rimarranno attive fino al termine della competizione. Ulteriore novità le sfide di squadra settimanali.

Per ulteriori chiarimenti è possibile prendere contatti con la segreteria organizzativa di Legambiente Lecco, telefonando allo 0341 365798 o scrivendo a educazione@legambientelecco.it. Maggiori informazioni e il regolamento completo a questo collegamento.