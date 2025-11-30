Successo allo Spazio Oto Lab per Xmas Lab, il mercatino di Natale

Ampia partecipazione all’evento oramai divenuto tradizione

Per due giorni tradizione, creatività e design si sono fusi in un’atmosfera suggestiva e accogliente

LECCO – Successo per Xmas Lab, il mercatino di Natale ospitato da Oto Lab, che si è confermato — anche quest’anno — un vero e proprio successo, grazie a una proposta apprezzatissima da un pubblico numeroso e variegato.

L’ex opificio di via Mazzucconi si è trasformato in un piccolo “villaggio natalizio contemporaneo”: un contesto dove tradizione, creatività e design si sono fusi in un’atmosfera suggestiva e accogliente.

Numerosi espositori — artigiani, designer e creativi selezionati — hanno proposto regali originali e ricercati: gioielli, accessori, decorazioni, oggetti per la casa, candele, illustrazioni, abbigliamento, articoli vintage e pezzi unici handmade. Una pluralità di proposte che ha saputo attrarre visitatori in cerca di idee regalo autentiche e alternative. Per rendere l’esperienza ancora più piacevole, non sono mancati angoli food & drink di qualità — perfetti per una pausa rilassante fra un acquisto e l’altro.

Xmas Lab ha offerto molto più di un semplice mercatino. Sabato pomeriggio si è tenuto il workshop “Sfumature di vino”, un incontro che unisce ceramica lavorata a mano e degustazione di vini — un connubio raffinato pensato per gli appassionati di esperienze sensoriali e creative.

Domenica, i partecipanti hanno potuto scegliere tra due passeggiate guidate, lungo i suggestivi percorsi delle sponde del torrente Gerenzone nei quartieri di Rancio, San Giovanni e Malavedo — un’opportunità per riscoprire il territorio circostante e conoscere il progetto di restauro idraulico “Progetto Paradone”.

Nel pomeriggio, non sono mancati momenti dedicati ai più piccoli: con il laboratorio creativo “Il pianeta degli alberi di Natale pop-up”, bambini e bambine hanno potuto dare libero sfogo alla fantasia in un’atmosfera natalizia gioiosa.

Oltre all’artigianato e all’intrattenimento, Xmas Lab ha ribadito il suo impegno per la comunità: durante il weekend sono state coinvolte Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecco e Ashia — associazione impegnata in progetti di sostegno e inclusione — per promuovere iniziative solidali.

Il riscontro del pubblico è stato ampio, a conferma del valore della proposta, capace di unire artigianato locale, creatività, convivialità, territorio e solidarietà.

