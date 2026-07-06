Successo per la Cena in Bianco di Mission Bambini ETS: raccolti oltre 8mila euro

Più di 160 partecipanti all’iniziativa solidale organizzata a Lecco

I fondi sosterranno i progetti della Fondazione in Italia e nel mondo

LECCO – Oltre 160 persone hanno partecipato alla Cena in Bianco organizzata a Lecco da Mission Bambini ETS, trasformando la serata in un momento di condivisione e solidarietà che ha permesso di raccogliere più di 8.000 euro a sostegno dei progetti della Fondazione dedicati ai bambini più fragili.

Nonostante il caldo, i partecipanti hanno seguito con attenzione la presentazione delle attività promosse da Mission Bambini ETS, dimostrando grande interesse per i programmi di cooperazione internazionale in Tanzania, da anni sostenuti dal gruppo di Lecco, oltre che per il progetto Cuore di Bimbi, gli interventi contro la dispersione scolastica e le iniziative rivolte alle scuole dell’infanzia.

Fondamentale il contributo dei volontari che, coordinati da Beppe Mambretti, Daniele Paggiaro e Mariadele Tavola, hanno curato l’organizzazione dell’evento.

Particolarmente apprezzato anche l’intervento di Margherita Castellan, responsabile dell’Area Volontariato di Mission Bambini ETS, che ha portato il saluto della Presidenza della Fondazione, ringraziando il gruppo lecchese per l’impegno e i risultati raggiunti grazie alla costante presenza sul territorio. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche a Beppe Mambretti, ambassador lecchese della Fondazione, che svolge a titolo volontario il ruolo di responsabile dello sviluppo territoriale dei volontari e degli ambassador di Mission Bambini ETS in tutta Italia.

Alla serata hanno preso parte anche numerosi rappresentanti delle istituzioni. A portare il proprio saluto è stato il sindaco di Lecco Filippo Boscagli. Presenti anche il sindaco di Malgrate Michele Peccati, il sindaco di Colle Brianza Tiziana Galbusera, il vicesindaco di Lecco Carlo Piazza e gli assessori Marco Caterisano ed Emilio Minuzzo, a testimonianza della vicinanza delle amministrazioni al mondo del volontariato.

Un ringraziamento è stato inoltre rivolto a Giancarlo Perego, volontario storico di Mission Bambini ETS, per il suo impegno, e alla famiglia Rigamonti, che ha messo a disposizione la location contribuendo in modo determinante alla riuscita dell’iniziativa.

Il risultato più importante della serata è stato però quello della raccolta fondi: il ricavato ha superato gli 8.000 euro, che saranno destinati ai progetti della Fondazione a favore dei bambini in condizioni di maggiore fragilità, sia in Italia sia all’estero.

L’evento è stato anche l’occasione per presentare la prossima edizione del Banco dei Desideri, l’iniziativa nazionale promossa da Mission Bambini ETS in collaborazione con Feltrinelli. L’appuntamento è fissato per l’11, 12 e 13 settembre 2026, quando sarà possibile donare materiale scolastico e giochi educativi destinati ai bambini che vivono situazioni di difficoltà.

“Quella vissuta a Lecco è stata una serata che ha saputo unire convivialità e solidarietà – sottolineano gli organizzatori –. Grazie ai volontari, ai partner, alle istituzioni e a tutti i partecipanti abbiamo dimostrato ancora una volta che, quando una comunità si mette insieme per un obiettivo comune, può davvero fare la differenza nella vita di tanti bambini”.