Taglio di 2 milioni per la manutenzione delle strade lecchesi, la preoccupazione di Ance

Il presidente di Ance Lecco-Sondrio Luca Fabi: ““Siamo di fronte ad un taglio del 70% per il solo biennio 2025 e 2026 dei fondi assegnati, su cui le province hanno già fatto la loro programmazione”

LECCO – “Condividiamo la forte preoccupazione espressa dai vertici del nostro sistema, regionale e nazionale, per la drastica riduzione delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali, decisa dal Governo attraverso la legge di bilancio 2025 e il DL Milleproroghe”.

Ad esprimersi è il presidente di ANCE Lecco Sondrio, Luca Fabi, che continua: “Siamo di fronte ad un taglio del 70% per il solo biennio 2025 e 2026 dei fondi assegnati, su cui le province hanno già fatto la loro programmazione. Ed altri seguiranno fino al 2028. La Lombardia è ovviamente la regione più penalizzata, con 44 milioni di Euro tagliati su un totale di 63; per Lecco parliamo di 2 milioni 345 mila Euro e per Sondrio di 1 milione 398 mila Euro di risorse in meno. Ciò significa mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e penalizzare la competitività delle imprese: sappiamo bene quanto la rete provinciale sia fondamentale per i collegamenti tra i territori. Senza contare che disporre di meno fondi per la manutenzione straordinaria significa posticipare nel futuro interventi già programmati, con un aggravio inevitabile dei costi”.

“Per questo motivo chiediamo con forza che i fondi vengano ripristinati. – conclude Fabi – Se occorre recuperare fondi, è necessario farlo altrove, per esempio ottimizzando in modo significativo le spese correnti”.