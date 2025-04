Tantissime persone in Basilica alla Messa per Papa Francesco

Giovedì sera la messa in suffragio per il Pontefice, scomparso il 21 aprile

Domani a San Pietro i funerali

LECCO – Basilica San Nicolò gremita di persone ieri sera, giovedì, per la Messa in suffragio per Papa Francesco, morto lunedì mattina. Anche Lecco ha voluto abbracciare idealmente, ma con grande affetto, il Pontefice, scomparso all’età di 88 anni.

La veglia è stata presieduta dal prevosto di Lecco, Mons. Bortolo Uberti, dal Vicario Episcopale Mons. Gianni Cesena, presenti anche i rappresentanti delle diverse comunità pastorali lecchesi. E poi tantissimi cittadini, in prima fila le istituzioni, il sindaco di Lecco Mauro Gattinon, la presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il Prefetto Sergio Pomponio, il Questore Stefania Marrazzo e il Comandante Provinciale dei Carabinieri Nicola Melidonis.

In oltre undici anni di pontificato, Papa Francesco ha impresso una svolta significativa nella storia recente della Chiesa cattolica. Ha guidato con determinazione un processo di rinnovamento e apertura, ponendo l’accento sulla misericordia, sulla giustizia sociale e sulla cura degli ultimi. La sua attenzione costante per le periferie, i migranti, l’ambiente e le persone emarginate ha segnato profondamente la sua azione pastorale e il suo messaggio spirituale. E il suo messaggio promette di non essere dimenticato.

I funerali di Papa Francesco si terranno domani, sabato 26 aprile, a Roma, a San Pietro. La salma del Pontefice riposerà in Santa Maria Maggiore.

GALLERIA FOTOGRAFICA (a cura di Alessandro Menegazzo)