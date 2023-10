Tavolini in piazza, dal Governo ulteriore proroga per l’occupazione degli spazi

Possibile proroga per l’utilizzo degli spazi extra fino al 31 dicembre 2024

Il Comune si appresta ad approvare le modifiche al regolamento comunale: “Servono regole chiare che vadano oltre le proroghe governative”

“LECCO – Potrebbe essere prorogata per tutto il 2024 la possibilità per i pubblici esercizi di usufruire degli spazi extra prevista dal ddl ‘Concorrenza’ varato per sostenere le attività durante e post il periodo pandemico. A proporre l’emendamento, che dovrà ora essere discusso, il parlamentare FdI Andrea De Priamo.

Il tema dell’occupazione del suolo pubblico da parte delle attività commerciali interessa anche Lecco dove proprio tra pochi giorni il Consiglio Comunale è chiamato a discutere le modifiche al regolamento a cui l’amministrazione è giunta dopo un serrato confronto con le associazioni di categoria, Confcommercio in prima linea.

La possibilità di una deroga non modificherà l’iter a livello locale, rassicura l’assessore Giovanni Cattaneo, che spiega: “Servono regole certe e chiare che andranno ben oltre le proroghe governative, questo è ciò che più sta a cuore non solo dell’amministrazione comunale ma anche dei cittadini e soprattutto dei commercianti. Sull’eventuale proroga – ha aggiunto – mi sento da un lato di riflettere sul fatto che in Parlamento c’è sempre chi difende a oltranza gli interessi di una parte dei commercianti, quella più spregiudicata, e che alimenta l’idea che ci debba sempre essere un utilizzo dello spazio pubblico in misura emergenziale. Dall’altro lato vorrei esprimere soddisfazione e riconoscimento per il lavoro fatto in questi mesi con Confcommercio, che spero non vada sprecato. Auspico in una presa di responsabilità da parte dei commercianti, che possano cioè tenere fede a quanto previsto dal regolamento, dunque richiedere l’utilizzo degli spazi extra in base alla stagionalità. Ricordo poi che il documento prevede non solo regole sulla disposizione dei tavolini ma anche una serie di aspetti ‘estetici’ legati ai dehors”.

Sul tema è intervenuto anche il direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva: “E’ chiaro che la proroga su una maggiore occupazione dello spazio pubblico in quanto tale è positiva perché consente agli esercenti di lavorare e quindi fatturare di più – ha dichiarato – dall’altro lato il regolamento comunale serve quando le deroghe scadranno e per questo abbiamo lavorato in sinergia con il Comune per farci trovare pronti. Speriamo che venga approvato nel corso del prossimo consiglio comunale” ha concluso.