Taxi. Approvate le nuove tariffe, nuovi stalli all’Ospedale e in lungolago

In Giunta approvate anche le modalità per attivare le licenze temporanee nei periodi di maggiore affluenza dei turisti

Individuate due fasce tariffarie, A e B, abolita la corsa minima

LECCO – Approvate dalla Giunta comunale di Lecco, nel corso della seduta di ieri, giovedì 10 aprile, le nuove tariffe per il servizio taxi – che entreranno in vigore a partire dal 15 aprile – e le modalità per attivare licenze temporanee nei periodi di maggior affluenza dei turisti.

Alla base del provvedimento il generale aumento dei prezzi dei veicoli e del carburante, unito all’incremento delle presenze turistiche e delle strutture ricettive, fattori che richiedono un potenziamento del servizio di mobilità pubblica non di linea. Il nuovo sistema tariffario prende infatti le mosse dal confronto tra l’amministrazione e il consorzio dei taxisti lecchesi, a fronte delle indicazioni delle associazioni dei commercianti e degli albergatori, oltre che dallo studio di quanto avviene in altre città lombarde e in capoluoghi di provincia analoghi, per popolazione o conformazione del territorio.

“Cresce il turismo a Lecco, così dicono i numeri delle presenze registrate nelle strutture ricettive e così dice l’osservazione della realtà quotidiana di chi attraversa le vie della città, passa in stazione o legge le targhe delle auto nei parcheggi. Diamo una risposta concreta alle esigenze del settore turistico – spiega l’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo – con una proposta frutto del dialogo con gli operatori economici e le aspettative della clientela. Abbiamo abolito la corsa minima per tutelare i residenti e le fasce più fragili della popolazione che utilizzano il taxi per servizi di piccoli spostamenti in città. Dall’altra parte diamo seguito all’impegno ad ampliare il numero delle licenze con un primo passaggio: attiviamo da subito la possibilità di richiedere licenze temporanee, già a partire dall’estate 2025″.

Individuate due fasce tariffarie: la tariffa A, dedicata a tutti i trasporti che avvengono in città oppure per le corse al di fuori del territorio comunale che prevedono il ritorno con carico e una tariffa B, per tutti i trasporti che avvengono al di fuori del territorio comunale e che prevedono il ritorno a vuoto. Previste tariffe dedicate ai servizi aggiuntivi, come il trasporto bagagli o la corsa notturna, e una maggiorazione per corse di gruppi oltre i 4 passeggeri su unico taxi. Stabilita anche una tariffa fissa per la tratta Lecco-Bellagio e tariffe indicative per le destinazioni aereoportuali.

Inoltre, la Giunta comunale ha individuato due nuove aree di stazionamento in prossimità del parcheggio scoperto sito accanto al pronto soccorso dell’ospedale Manzoni, dove saranno collocati due stalli, e nei pressi del Palazzo delle Paure, per ulteriori due stalli. Queste sedi si aggiungono a quelle attualmente presenti in piazza Stazione, corrispondenti a 13 licenze di trasporto pubblico di persone non di linea (servizio taxi).

Infine, proprio ai taxisti già operativi a Lecco, è destinata la concessione di nuove licenze temporanee: la prossima settimana lo Sportello unico attività produttive del Comune di Lecco scriverà ai titolari delle licenze affinché questi comunichino la propria disponibilità ad attivare licenze temporanee aggiuntive (1 per titolare) per i periodi maggio-settembre 2025 e 2026.

Di seguito la tabella con le nuove tariffe: