Taxi, dalla Regione Lombardia 2,1 milioni per rinnovare i veicoli

Domande dall’1 ottobre all’1 dicembre 2026

Il contributo copre fino al 50% del costo del nuovo veicolo, al netto dell’Iva

LECCO – Oltre 2,1 milioni di euro per sostenere i tassisti lombardi nel rinnovo dei veicoli e favorire il passaggio ad auto elettriche, a idrogeno e ibride. È la dotazione del Bando Taxi 2026 di Regione Lombardia, che punta alla sostituzione dei mezzi attualmente in servizio con vetture a minore impatto ambientale.

Il bando apre la possibilità di presentare le domande da giovedì 1 ottobre fino alle ore 16 dell’1 dicembre 2026. Il contributo può arrivare fino a 10.000 euro per ciascun veicolo acquistato, con l’importo determinato in base alla tipologia di alimentazione.

“Con il bando Taxi 2026 sosteniamo concretamente i tassisti lombardi nel rinnovo dei loro veicoli, accompagnando il settore verso una mobilità sempre più moderna e sostenibile”, sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente. “Mettiamo a disposizione oltre 2,1 milioni di euro per favorire la sostituzione degli attuali mezzi con vetture a basso o nullo impatto ambientale”.

L’intervento, aggiunge l’assessore, riguarda anche la qualità del servizio: “Taxi più moderni ed efficienti significano anche un servizio migliore per cittadini, pendolari e turisti”. Lucente definisce inoltre il provvedimento “una dimostrazione concreta del nostro impegno verso una mobilità sempre più efficace, in sintonia con la riduzione delle emissioni e l’attenzione alla qualità dell’aria”.

Possono accedere al contributo i titolari di una licenza taxi rilasciata da un Comune della Lombardia. Ogni richiedente può presentare una sola domanda per l’acquisto di un unico veicolo. Per ottenere l’incentivo è necessario sostituire un taxi attualmente in servizio, omologato in una classe inferiore a Euro 6E.

Il contributo può coprire fino al 50% del costo del nuovo veicolo, al netto dell’Iva. Il tetto massimo è fissato a 10.000 euro per i veicoli elettrici o a idrogeno e a 8.000 euro per i veicoli ibridi benzina-elettrico che rispettano i requisiti previsti dal bando.

Le richieste saranno valutate con una procedura a sportello, seguendo l’ordine cronologico di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. La gestione del bando è affidata a Unioncamere Lombardia.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma ReStart. Le informazioni relative ai requisiti e alle modalità di accesso al contributo sono disponibili sul portale di Regione Lombardia.