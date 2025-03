Tè della Salute Synlab: incontro dedicato alla prevenzione ginecologica e al benessere femminile

L’iniziativa si svolgerà giovedì 10 aprile alle 18:45

“Oltre ai consigli di prevenzione ginecologica, approfondiremo anche l’importanza del Pavimento Pelvico”

LECCO – In arrivo un nuovo appuntamento con i Tè della Salute, in compagnia degli specialisti di Synlab San Nicolò di Lecco. L’incontro, che si terrà giovedì 10 aprile alle ore 18:45, affronterà un tema di grande interesse per il mondo femminile: “Le stagioni della prevenzione ginecologica: un viaggio verso la salute e il benessere femminile ad ogni età”. L’evento si svolgerà presso il Poliambulatorio Synlab San Nicolò di Lecco, in Corso Carlo Alberto 78.

“Il cambiamento fisiologico è una costante nella vita di ogni donna: dall’adolescenza alla menopausa, il corpo attraversa profonde trasformazioni che riflettono la naturale evoluzione biologica. Questi cambiamenti, che spesso portano con sé sfide fisiche ed emotive, possono essere affrontati con maggiore serenità quando si acquisisce la consapevolezza di come prendersi cura di sé – continuano gli specialisti – Oltre ai consigli di prevenzione ginecologica, approfondiremo anche l’importanza del Pavimento Pelvico, la sua conoscenza e corretta funzionalità”.

Interverranno il dott. Giorgio Pirola, ginecologo di Synlab San Nicolò Lecco, e l’ostetrica Beatrice Fruzzetti, che insieme approfondiranno il tema. Gli specialisti guideranno nella comprensione di questo argomento, dedicando ampio spazio alle domande e alla condivisione.

I Tè della Salute rappresentano un’opportunità unica per promuovere la salute e la prevenzione. Inseriti nel calendario di Synlab San Nicolò, rispettano principi fondamentali: un ambiente informale, la partecipazione di un pubblico selezionato, la presenza di professionisti a completa disposizione dei partecipanti e un delizioso tè da gustare.

Anche questo incontro fa parte della rassegna “Synlab, la Salute in un Talk”, una serie di eventi organizzati da Synlab su tutto il territorio nazionale e aperti al pubblico. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando il Google Form al seguente link, o inviando un’email a: eventi.sannicolo@synlab.it.