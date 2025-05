Tè delle Salute. SYNLAB invita i lecchesi a un talk per prepararsi all’estate

Giovedì 29 maggio alle 18:45 al Poliambulatorio SYNLAB San Nicolò

Iscrizione gratuita scrivendo a eventi.sannicolo@synlab.it oppure via form online

LECCO – Con l’estate ormai alle porte, torna la voglia di mare, escursioni e giornate all’aria aperta. Ma con l’aumento delle temperature e l’esposizione prolungata al sole, crescono anche i rischi per la salute della pelle e delle orecchie. Per aiutare i cittadini a vivere la bella stagione con maggiore consapevolezza, il Poliambulatorio SYNLAB San Nicolò di Lecco propone un nuovo appuntamento con i Tè della Salute, intitolato “Come prepararsi all’estate: i segreti per pelle e orecchie al sicuro”.

L’incontro si terrà giovedì 29 maggio alle ore 18:45, in presenza, presso la sede di corso Carlo Alberto 78. L’evento, a ingresso libero previa iscrizione, si inserisce nella rassegna nazionale “SYNLAB, la Salute in un Talk”, un ciclo di incontri informativi aperti al pubblico.

Protagonisti della serata saranno due specialisti SYNLAB: il dott. Clemente Ignazio Alessandro, otorinolaringoiatra, e la dott.ssa Chiaratti Anna, dermatologa. Entrambi offriranno un confronto diretto e colloquiale con i partecipanti, fornendo indicazioni pratiche su come prevenire le otiti estive, proteggere la pelle dai raggi UV e riconoscere in tempo utile eventuali segnali d’allarme.

“I nostri professionisti sanitari vi accompagneranno nel merito di questo argomento, dando spazio alle vostre domande e alla condivisione” si legge nella comunicazione ufficiale.

L’iniziativa è pensata per chi desidera affrontare l’estate con serenità e senza trascurare la prevenzione. Un’occasione concreta per ottenere risposte dirette da medici esperti e chiarire eventuali dubbi legati alla salute durante la stagione calda.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione compilando il modulo Google disponibile online o inviando una e-mail all’indirizzo eventi.sannicolo@synlab.it.

Un momento informale ma ricco di contenuti, per affrontare l’estate con il piede giusto – e in salute.