Teatro della Società, riapertura ancora incerta. Si attende la consegna delle chiavi

Una volta consegnate le chiavi si stimano circa 20 giorni per completare gli interventi necessari alla piena agibilità

Non è ancora garantita la riapertura in tempo per l’avvio della stagione teatrale 2026/2027

LECCO – La data di riapertura del Teatro della Società resta ancora un’incognita. A due settimane dall’annuncio della chiusura, mancano ancora alcuni documenti e le ultime valutazioni del consulente tecnico nominato dal Tribunale nell’ambito dell’accertamento sul cantiere scaturito dal contenzioso nato con l’impresa esecutrice dei lavori, Neocos.

Il consulente tecnico del Tribunale deve infatti completare le proprie valutazioni e fornire gli ultimi elementi necessari a chiudere l’accertamento. Solo successivamente il Comune potrà rientrare nella piena disponibilità del teatro e procedere con gli interventi ancora necessari. Una volta ottenute le chiavi – l’auspicio è entro la fine della prossima settimana – resteranno da completare alcune opere indispensabili per garantire la sicura e piena agibilità della struttura. Si tratta, secondo le prime valutazioni, di lavori che potrebbero richiedere circa 20 giorni.

Resta da capire se i tempi saranno compatibili con il 30 ottobre, data prevista per l’avvio della nuova stagione teatrale. Al momento, non ci sono ancora certezze.

La situazione ha creato inevitabili ripercussioni sugli appuntamenti che erano stati programmati prima dell’avvio della stagione. Il Comune aveva fatto sapere che erano poco meno di una decina gli eventi esterni calendarizzati tra settembre e ottobre, tra cui quelli particolarmente attesi di TedX e la serata per gli 80 anni dei Ragni di Lecco, con la Fondazione impegnata nella ricerca di eventuali sedi alternative. Una situazione che comporta inevitabilmente difficoltà organizzative per chi aveva programmato gli eventi contando sulla disponibilità dello storico teatro di piazza Garibaldi e ha dovuto riorganizzarsi in brevissimo tempo.

Ora l’attenzione è quindi concentrata sulla prossima settimana: la consegna delle chiavi rappresenta il primo passaggio concreto per poter avviare il conto alla rovescia verso la riapertura. Da lì, se i tempi previsti per i lavori saranno rispettati, serviranno circa tre settimane per arrivare alla piena agibilità. Il sipario del Sociale potrebbe tornare ad alzarsi entro la fine di ottobre, ma la data non è ancora garantita.