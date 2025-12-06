Teatro della Società, una settimana da record: abbonamenti sold out e grande partecipazione

Il sindaco: “Un successo che resterà nella storia della città”

LECCO – “Questa prima settimana di apertura del Teatro della Società si è dimostrata un successo che resterà nella storia della città”. Così Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco, nella sua newsletter settimanale rivolta ai lecchesi.

“Dopo il gran concerto del 29 novembre, il pubblico ha risposto con entusiasmo: sold out tutti gli eventi inaugurali (recitazione, musica, balletto) con applausi a scena aperta e apprezzamenti che hanno confermato quanto fosse atteso questo momento; anche le 18 visite guidate all’interno del teatro hanno registrato il tutto esaurito. Circa la programmazione 2026, tutti gli abbonamenti per gli spettacoli di prosa sono andarti a ruba in poco più di 24 ore, mentre (al momento!) la stagione sinfonica offre ancora qualche disponibilità”.

“Questa settimana straordinaria prevede ancora due appuntamenti che parleranno di eccellenza e identità: i concerti del Maestro Nicola Piovani, Premio Oscar, nei prossimi 7 e 8 dicembre con “Note a Margine”, un racconto in musica che intreccia emozioni e ricordi di una carriera unica, mentre il momento civico per antonomasia sarà quello della cerimonia delle Civiche Benemerenze, sabato 6 dicembre, giorno di San Nicolò. Alla presenza delle città gemellate riconosceremo tre figure che hanno lasciato un segno profondo nella nostra città: Plinio Agostoni, imprenditore, innovatore, artefice di scelte educative coraggiose e libere; Andrea Invernizzi, atleta operaio capace di raggiungere risultati di assoluta eccellenza, con la tenacia e disciplina tipiche di noi lecchesi; Vico Valassi, protagonista istituzionale indiscusso della crescita del nostro territorio sul piano della rappresentanza imprenditoriale, padre del Campus universitario lecchese”.

“Oltre a ciò, in una città resa ancor più bella nel centro e nei rioni dalle illuminazioni natalizie, ricordiamo due appuntamenti che ci richiamano al significato più autentico del prossimo Natale: la Mostra dei Presepi nella Torre Viscontea e “Capolavoro per Lecco – Lessico Famigliare”, la mostra dei maestri rinascimentali Bellini organizzata dalla Comunità Pastorale Beata Vergine del Rosario, fino all’8 marzo, a Palazzo delle Paure. Tutto questo è Lecco: persone capaci di dare il meglio di sé, in una città che, oggi più che mai, si dimostra generosa e viva” conclude il sindaco.