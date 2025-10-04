Teatro della Società: via i ponteggi, la storica facciata torna a splendere

Le operazioni di rimozione dei ponteggi sono iniziate venerdì

Un minuzioso lavoro di ricerca storica voluto dall’assessore Sacchi: “Ripristinati i colori del progetto originario di Giuseppe Bovara”

LECCO – Dopo otto lunghi anni di chiusura, il Teatro della Società di Lecco si prepara a riaprire le sue porte. Nella giornata di ieri, venerdì 3 ottobre, sono iniziate le operazioni di rimozione dei ponteggi che per mesi hanno avvolto la storica facciata: un segnale concreto che i lavori di restauro, divisi in due lotti, sono ormai giunti alle battute finali. La riapertura ufficiale è fissata per il prossimo 29 novembre, data attesissima dalla città.

Con la rimozione dei ponteggi, comincia a svelarsi il nuovo volto dello storico edificio, riportato alla sua originaria bellezza grazie a un minuzioso lavoro di restauro. In particolare (ma non solo) la facciata testimonia l’accuratezza dell’intervento, frutto di ricerca, confronto e precisione.

Determinante in questo percorso è stata la ricognizione storica condotta da Giovanna Virgilio, storica dell’arte lecchese, che, su richiesta dell’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi, ha approfondito le fonti documentali legate al progetto originario di Giuseppe Bovara. Tra le carte è emerso un documento prezioso, risalente con ogni probabilità a prima del 3 agosto 1843, in cui si definivano le finiture della facciata.

Spiega la storica: “Tanto le cornici, quanto le basi e i capitelli ionici delle lesene e le lesene stesse saranno lavorate da abili stuccatori – si legge nel testo ottocentesco – e l’ultimo intonaco sarà di stucco composto di calce e polvere di marmo”. Al capitolo X, “Finimento della facciata”, si prescrive inoltre che gli elementi architettonici fossero tinteggiati in molera chiara, mentre i muri avrebbero dovuto ricevere due mani di bianco con aggiunta di nero di Roma. Sono proprio queste le cromie che oggi tornano a caratterizzare il prospetto del teatro, restituendo alla città un’immagine fedele all’idea di Bovara. Un risultato ottenuto attraverso interventi non solo di restauro, ma anche di consolidamento strutturale ed efficientamento energetico”.

“Ho ritenuto doveroso – commenta l’assessore Maria Sacchi – affiancare una ricerca storica ai lavori sul teatro. Le importanti informazioni emerse hanno permesso di garantire fedeltà e rispetto agli aspetti storici. La soddisfazione è grande e desidero ringraziare ogni persona che ha contribuito a raggiungere questo traguardo”.

Come annunciato dall’assessore, l’intervento sul Teatro verrà presto ‘completato’ anche dalla riqualifica della statua di Giuseppe Garibaldi, che da il nome alla piazza cittadina. La prossima settimana l’area verrà cantierizzata.

Con la sua riapertura, il Teatro della Società si prepara così a riaccogliere cittadini e spettatori, tornando a essere non solo un simbolo culturale della città, ma anche un luogo vivo e centrale nella vita di Lecco.