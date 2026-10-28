Teatro, in arrivo la perizia definitiva: “Accertamenti quasi conclusi, speriamo di poter riaprire presto”

La deposizione della perizia rappresenta un passaggio chiave per stabilire quando il Teatro potrà riaprire

LECCO – Il 2 novembre è la data da segnare sul calendario per il futuro del Teatro della Società di Lecco. Quel giorno, secondo quanto annunciato dal sindaco Filippo Boscagli, verrà depositata la perizia definitiva del consulente tecnico nominato dal tribunale. Un passaggio nell’ambito del contenzioso con l’impresa Neocos esecutrice dei lavori, atteso per fare chiarezza sulle condizioni della struttura e definire gli interventi necessari alla riapertura.

“Come verremo a conoscenza di questi dati avremo un’idea degli step successivi”, ha spiegato il primo cittadino, facendo il punto sulla situazione del teatro storico di piazza Garibaldi, chiuso al pubblico mentre sono in corso gli accertamenti tecnici.

Il percorso di verifica sarebbe dunque ormai vicino alla conclusione. “Gli accertamenti sono quasi conclusi, potremo quindi intervenire al più presto”, ha aggiunto Boscagli, precisando però che alcuni lavori saranno comunque necessari. Per conoscere la natura degli interventi e stabilire una tempistica concreta per il ritorno del pubblico bisognerà dunque attendere l’esito della perizia.

Al momento, quindi, non c’è ancora una data per la riapertura. Il deposito del documento rappresenta un passaggio importante, ma sarà soltanto dopo averne esaminato i contenuti che l’amministrazione potrà delineare con maggiore precisione le successive fasi operative.

Nel frattempo, il Comune e Fondazione Teàrte stanno lavorando per evitare che la chiusura del teatro si traduca in uno stop alla programmazione culturale. La stagione autunnale è stata ripensata e riprogrammata per il mese di novembre, con gli spettacoli distribuiti in diversi spazi della città, dal Cineteatro Palladium all’Auditorium della Casa dell’Economia.

“Usiamo gli spazi della città per lo svolgimento degli spettacoli”, ha sottolineato Boscagli, evidenziando la volontà di garantire continuità alle iniziative culturali nonostante il disagio causato dalla chiusura. Per alcuni appuntamenti è stata inoltre prevista la gratuità, come forma di attenzione nei confronti del pubblico lecchese.

Il sindaco ha ringraziato chi sta lavorando sia sul fronte della riapertura del teatro sia per assicurare che la cultura continui a essere presente in città. Una linea condivisa dalla Fondazione, che ha scelto di non rinunciare alla stagione, pur dovendo rivedere il calendario e adattarlo alle sedi disponibili.

“Il teatro è lo specchio della città e c’è desiderio di esserci”, è stato sottolineato durante la presentazione della nuova programmazione, con l’auspicio di poter tornare presto nella sede storica.