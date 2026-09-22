Teatro, l’ex assessore Sacchi: “E’ stato riaperto in condizioni di sicurezza”

Il tema ha tenuto banco in apertura di Consiglio Comunale lunedì sera

La consigliera del PD ex assessore ai Lavori Pubblici: “E’ stato seguito un iter preciso, ci sono due pareri favorevoli espressi dalla commissione vigilanza”

LECCO – “Il Teatro della Società è stato aperto in condizioni di sicurezza”. Lo ha sottolineato l’ex assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi, ora consigliere di minoranza in quota PD lunedì sera in Consiglio Comunale, intervenendo sul tema nel punto dedicato alle comunicazioni.

“Si continua a parlare di sicurezza del Teatro, e a parlarne male – ha dichiarato – dal momento che quando si fa pubblica amministrazione non si fanno chiacchiere ma si leggono i documenti, invito a farlo. Per la riapertura è stato seguito un iter preciso, il 25 novembre 2025 si è riunita la commissione vigilanza che ha espresso parere favorevole alla riapertura per gli eventi programmati fino al 19 gennaio. Il 20 gennaio poi si è riunita nuovamente, esprimendo ancora parere favorevole con prescrizione per alcune aree, distinte da quelle degli spettacoli”.

Sacchi ha proseguito: “Le due commissioni non sono composte da persone qualsiasi, hanno sottoscritto i due verbali i tecnici comunali, personale dell’Ats Brianza, i Vigili del Fuoco e anche alcuni membri della Società Italiana dello Spettacolo. Spero di non sentire più che il teatro sia stato aperto in condizioni di insicurezza: saranno eventualmente i tecnici ad assumersene la responsabilità, da parte nostra i documenti erano in regola”.

La chiusura del Teatro è stata ripresa anche dal consigliere di Orizzonte per Lecco Mauro Fumagalli: “Da cittadino, sono confuso: perché è stato aperto e oggi è stato chiuso? Se non è cambiato niente rispetto a un anno fa non si capisce e se invece nel mentre è cambiato qualcosa si chiarisca cosa”. A rispondere il sindaco Boscagli: “Come ho già avuto modo di dire in conferenza stampa, alla domanda è possibile oggi riaprire il Teatro in condizioni di sicurezza la risposta dei tecnici è stata no. Il cantiere non è stato ancora consegnato, confidiamo di avere a giorni l’esito dell’accertamento tecnico in corso per avere contezza della situazione e poter chiudere i lavori che mancano per potere riaprire il nostro Teatro, ma al momento non so dare tempistiche certe”.