Techstars Startup Weekend a Lecco, la sfida dei giovani: “L’innovazione può nascere anche qui”

Dal 12 al 14 giugno Officina Badoni ospiterà la prima edizione lecchese della maratona internazionale dedicata alla nascita di nuove startup

Gli organizzatori: “Lecco ha competenze e qualità per costruire innovazione senza dover guardare necessariamente alle grandi città”

LECCO – “Per troppo tempo abbiamo accettato l’idea che per costruire qualcosa bisogna andarsene. Noi rifiutiamo questa narrazione: Lecco ha competenze e l’innovazione può avvenire anche sul nostro territorio”.

Queste le parole con cui Andrea Bettonagli, Sponsor Lead di Techstars Startup Weekend Lecco, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa che si terrà per la prima volta in città tra venerdì 12 e domenica 14 giugno.

Nell’ambito dell’imprenditorialità, si tratta di uno degli eventi più riconosciuti a livello internazionale, una vera e propria maratona di 54 ore dedicata totalmente all’innovazione e all’ideazione di nuove startup.

Nei suoi quasi vent’anni di storia, l’iniziativa ha fatto il giro del mondo, toccando 150 paesi, fino ad approdare in Officina Badoni, che vedrà un’edizione focalizzata sul tema dell’intelligenza artificiale.

Pare trattarsi, insomma, di una vera e propria spinta nell’orbita dello sviluppo e dell’innovazione per una città come Lecco, tradizionalmente legata all’ambito manifatturiero, un luogo nelle cui potenzialità spesso si crede poco, dove la tradizione verdeggia e la novità insospettisce.

Dialogando con Andrea Bettonagli – membro dell’organizzazione insieme al Lead Organizer Giovanni Vanini – abbiamo approfondito la portata sociale e culturale di questo Techstars Startup Weekend tutto lecchese, le ambizioni che lo muovono e i possibili cambiamenti che potrebbero derivarne, provando così a dare voce a una generazione dove la voglia di cambiamento – in questo caso anche letteralmente – è così vivida da tenere svegli la notte.



Innanzitutto, parliamo della modalità di svolgimento: che cosa succede concretamente durante uno Startup Weekend?

Lo Startup Weekend è esattamente questo: un format che in 54 ore non parla di innovazione, la mette in pratica.

Si comincia venerdì sera con i pitch: chiunque abbia un’idea sale sul palco e la presenta in sessanta secondi. I partecipanti votano, e attorno alle proposte più convincenti si formano i team. Il sabato è la giornata del lavoro vero: si valida l’idea, si parla con potenziali clienti, si costruisce un prototipo e un primo modello di business, con il supporto di quindici mentor.

La domenica, infine, i team presentano il risultato a una giuria di sette esperti, che premia i progetti più promettenti.

In tre giorni si passa da un’intuizione all’embrione di un’impresa.

Qual è il target dell’evento? È rivolto solo a chi si occupa di impresa o anche a semplici appassionati e curiosi?

Non serve avere già un’idea né competenze specifiche: una buona metà dei partecipanti arriva senza progetto e si unisce al team di qualcun altro, ed è perfetto così. Cerchiamo sviluppatori, designer, product manager, ma anche studenti, professionisti di altri settori e semplici curiosi appassionati di tecnologia.

Bastano un computer, curiosità e voglia di mettersi in gioco. È proprio la varietà di profili a fare la differenza.

Parlando di varietà, quanto conta oggi la contaminazione tra competenze diverse – tecniche, creative ed economiche – nella nascita di un progetto?

Conta tutto. Una startup non è mai solo tecnologia, né solo business, né solo design. La scintilla scatta quando un ingegnere, un creativo e qualcuno che capisce il mercato si trovano allo stesso tavolo e sono costretti a parlarsi.

Lo Startup Weekend forza questa contaminazione in un weekend: è il suo ingrediente segreto. Le idee migliori, quasi sempre, nascono dall’incontro tra linguaggi che di solito non si parlano.

Come nasce l’idea di portare per la prima volta Techstars Startup Weekend a Lecco?

Nasce da una convinzione semplice: a Lecco le idee e il talento non mancano, manca un luogo dove trasformarle in qualcosa di concreto.

Abbiamo scelto l’intelligenza artificiale come tema perché è la tecnologia che sta cambiando il modo di fare impresa proprio adesso, e perché il tessuto industriale lecchese ha tutto da guadagnarci.

Vogliamo dimostrare che questa tipologia di eventi può accadere anche a Lecco. Tuttavia, da soli non si va da nessuna parte: il progetto si è retto fin da subito sul sostegno di partner e sponsor che ci hanno creduto.

Portare un format internazionale a Lecco è un messaggio culturale, visto che innovazione e startup si associano di solito a grandi città come Milano. Che cosa avete visto nel territorio lecchese che vi ha convinti che fosse il momento giusto?

Per troppo tempo abbiamo accettato l’idea che per costruire qualcosa di innovativo bisogna andarsene. Noi rifiutiamo questa narrazione. Lecco ha competenze – penso alla precisione della sua manifattura – energia industriale e una qualità della vita che pochi posti possono offrire. Il fatto che imprese del territorio e partner internazionali abbiano scelto di sostenere questo evento dimostra che la scommessa non è azzardata: l’innovazione può essere radicata in un territorio, non per forza concentrata in una metropoli.

Quanto al momento, ci è sembrato giusto per due ragioni. La prima è un problema da affrontare: troppi giovani e troppe competenze lasciano il territorio, ed è una fuga che va contrastata creando occasioni. La seconda, decisiva, è stata la risposta che abbiamo ricevuto appena abbiamo proposto l’idea: Regione Lombardia, aziende e partner tecnologici hanno detto sì quasi subito. Quando tanti attori – così diversi – decidono di mettersi in gioco insieme, è il segnale più chiaro che il momento è quello giusto.

Per quanto riguarda l’organizzazione, come si è formato il team e perché avete scelto Officina Badoni come sede?

Il team è composto da organizzatori e professionisti del territorio. Techstars ha affidato la licenza per l’edizione locale a Giovanni Vanini, il Lead Organizer, mentre io sono Sponsor Lead.

Ma un evento di questa portata non lo fa solo chi lo organizza, lo fa chi decide di sostenerlo.

Sul fronte istituzionale abbiamo il sostegno di Regione Lombardia, oltre al supporto di numerose imprese del territorio e dell’ecosistema internazionale nell’ambito dell’AI e delle startup.

È questa rete pubblica, privata e tecnologica ad aver reso possibile portare il format a Lecco.

Quanto alla sede, Officina Badoni è legata alla memoria industriale di Lecco, uno spazio nato attorno al lavoro e alla manifattura che oggi rinasce come luogo di cultura e di innovazione. Far partire da lì uno Startup Weekend sull’AI è un ponte fisico tra il passato manifatturiero della città e il suo futuro digitale: è centrale, è simbolico, ed è esattamente il messaggio che vogliamo trasmettere.

Secondo voi oggi esiste un divario tra il talento presente sul territorio e le opportunità che Lecco riesce concretamente a offrire ai giovani?

Un divario c’è, e si misura in quanti partono per Milano o per l’estero. Ma non lo vedo come una condanna: si riduce creando punti di connessione. L’obiettivo non è trattenere tutti a tutti i costi, sarebbe ingenuo. È dare ai giovani una ragione e una rete per costruire anche qui. Se chi ha talento sa che a Lecco trova mentor, imprese pronte a sostenerlo e persone con cui fare squadra, la scelta di restare – o di tornare – diventa molto più naturale.

Ciò che nel concreto manca è “la palestra”: un luogo dove provare, sbagliare senza pagarne il prezzo, incontrare persone diverse e capire se un’idea sta in piedi.

Uno Startup Weekend è esattamente questo, un ambiente protetto in cui puoi sperimentare davvero, con accanto qualcuno che l’ha già fatto: è la differenza tra avere un’idea e scoprire di essere capace di realizzarla.

Oggi si parla spesso di innovazione in modo astratto. Per voi, concretamente, che cosa significa innovare?

Per un fine settimana portiamo a Lecco la rete globale di Techstars: questo accorcia una distanza che spesso è più mentale che reale.

Innovare, per noi, è una cosa concreta: è risolvere un problema reale in un modo migliore, e avere il coraggio di provarci. È il passaggio dall’idea all’azione. L’intelligenza artificiale ha abbassato enormemente la barriera d’ingresso: cose che fino a poco fa richiedevano un team e mesi di lavoro, oggi una persona motivata può trasformarle in prototipi in un weekend.

Per questo uno Startup Weekend sull’AI, adesso, ha un senso particolare: l’innovazione non è mai stata così alla portata di tutti.

Vi piacerebbe che da questo Startup Weekend nascesse qualcosa di stabile per Lecco?

Sì, ed è dichiaratamente l’obiettivo. Questa prima edizione è un seme. Ci piacerebbe che lasciasse una comunità permanente, appuntamenti che si ripetono, magari il primo nucleo di un luogo dove chi vuole costruire trova supporto tutto l’anno. Un weekend da solo è una bella scintilla; quello che conta è la continuità. E con il tipo di partner che ci stanno accanto, le basi per costruire qualcosa di duraturo ci sono tutte.

Se tra qualche anno guarderete indietro a questa prima edizione lecchese, cosa vi piacerebbe aver lasciato al territorio?

Ci piacerebbe aver contribuito a cambiare una mentalità: rendere normale l’idea che a Lecco si possa fondare un’impresa innovativa senza sentirsi fuori posto.

Una rete di persone e di aziende che continua a incontrarsi, magari un’impresa nata proprio in quel weekend e ancora viva. Tutto questo, lo ribadisco, sarà possibile solo grazie a chi ci ha dato una mano: a loro va il nostro grazie più sincero, perché hanno scelto di scommettere sul territorio prima ancora di vederne i risultati.

È a lungo termine, quindi, l’obiettivo degli organizzatori, che si sono messi in gioco per dare spazio soprattutto ai giovani del nostro territorio, proponendo un’iniziativa che parte dalle potenzialità – presenti e passate – della città di Lecco per puntare al futuro, consapevoli che il successo non è solo la realizzazione concreta di un progetto, ma la creazione di una rete pronta, prima di tutto, ad ascoltare e ad accogliere, la scoperta di capacità che non si sapeva di avere, e l’impegno in collaborazioni sfidanti ma costruttive, con risultati talvolta inattesi.

“Se al termine dello Startup Weekend resteranno nuove connessioni, nuova energia e la sensazione che a Lecco si può fare – ha concluso Bettonagli – per noi sarà già una vittoria piena.”

Per iscriversi all’evento e per ulteriori informazioni, è disponibile la pagina web startupweekendlecco.it.