TEDX Lecco si apre con lo stand-up comedian Tiziano la Bella. La gag con il sindaco Gattinoni

Lo spettacolo fa da apertura al TEDX Lecco: dalle 14 di oggi al Teatro Cenacolo Francescano

Il primo cittadino Gattinoni coinvolto in una gag: “Sindaco ma di chi è questo Lago?”

LECCO – Battute affilate e linguaggio pungente – con quell’accento romano a tranciare i finali delle parole: Tiziano La Bella – volto noto di BeComedy – riempie il palco del Cenacolo Francescano di Lecco di temi taboo, un ginepraio di argomenti in cui a nessuno verrebbe mai in mente di avventurarsi e per un’ora e mezza circa piovono risate incessanti del pubblico.

Nella serata di venerdì lo spettacolo di stand-up comedy, che porta la firma di LEC Liberi Esploratori Culturali alla regia dell’organizzazione, anticipa l’appuntamento del TEDX Lecco – oggi sabato 27 settembre, dalle 14. “Mind the Gap – Oltre la distanza” è la tematica scelta per la terza edizione e attorno cui ruoteranno quest’anno gli interventi degli speaker che si avvicenderanno davanti alla platea di piazza Cappuccini.

Una provocazione, però, gli organizzatori l’hanno già voluta lanciare: non appena si è fatto buio, il San Martino ha fatto da tela a una proiezione per invitare la riflessione su alcuni “gap” da abitare e sui quali porre attenzione. “Un gesto simbolico, ma anche potente, per portare il tema di quest’anno fuori dalle mura dell’evento e dentro la vita quotidiana”, commentano da LEC.

Ma torniamo alla stand-up comedy: Tiziano La Bella – autore del suo monologo prodotto in collaborazione con BeComedy UK – ha voluto rompere il ghiaccio coinvolgendo il pubblico della platea. “Ma dove pensavi di andare stasera che ti sei messo la cravatta?” dice, scoppiano le risate, ma qualcuno nel pubblico puntualizza: “Lui è il sindaco di Lecco”. Così Mauro Gattinoni viene tirato in ballo. E alla domanda più scomoda – “Ma quindi di chi è questo Lago? Di Como o di Lecco?” – il primo cittadino risponde: “Noi abbiamo la sponda più bella del Lago”. Applausi a fiume.