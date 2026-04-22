TEDxLecco 2026, presentata la stagione: “Always On” al Teatro della Società e Paolo Nespoli tra gli speaker

Annunciati tre eventi: TEDxLecco il 3 ottobre, TEDxYouth il 26 maggio e lo Startup Weekend dal 12 al 14 giugno

Biglietti per TEDx in vendita dal 15 maggio con prezzi differenziati in base alla visibilità in teatro

LECCO – Si terrà sabato 3 ottobre al Teatro della Società la quarta edizione di TEDxLecco, dedicata al tema “Always On. Un’era senza pausa”, con la presenza annunciata dell’astronauta Paolo Nespoli tra gli speaker. È una delle principali novità della stagione 2026 presentata oggi, martedì 21 aprile, all’Urban Center “La Piccola” dall’associazione LEC – Liberi Esploratori Culturali.

Il cambio di sede segna un passaggio significativo per l’evento, che entra nel cuore della città. “Come esseri umani tendiamo ad essere abitudinari, perché è comodo e ci fa sentire stabili. Noi abbiamo voluto cambiare: siamo orgogliosi di portare il nostro evento in centro città, vicino alle persone” ha spiegato Andrea Pontiggia, licenziatario TEDxLecco.

Il tema scelto riflette su una società sempre più connessa e orientata alla produttività continua. “L’idea è quella di richiamare il fatto che al giorno d’oggi siamo sempre connessi. Siamo sempre ‘on’, ma si può anche scegliere di essere ‘off’: questa è la provocazione lanciata da TED, che non offre mai risposte, ma stimoli affinché ognuno trovi le proprie” ha aggiunto Pontiggia.

Tra le novità anche la modulazione dei prezzi dei biglietti in base alla visibilità dei posti. “Il teatro ha una conformazione per la quale in certi posti si vede un po’ meno. Per questo proporremo prezzi calmierati, per rendere l’evento accessibile a tutti” spiegano gli organizzatori. La vendita aprirà il 15 maggio, con prezzi da 8 euro per i posti a visibilità limitata fino a 35 euro per la platea. È già possibile iscriversi alla lista d’attesa per accedere alla prevendita anticipata.

La stagione 2026 prevede altri due appuntamenti. Il 26 maggio debutta TEDxYouth Lecco, evento gratuito rivolto agli studenti delle scuole superiori e organizzato in collaborazione con l’Informagiovani del Comune di Lecco. “Per la prima volta a Lecco arriva TEDxYouth, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico di solito più difficilmente raggiunto negli scorsi anni. Volevamo organizzare un evento per giovani fatto dai giovani, vogliamo parlare con loro” ha spiegato Daniele Lancini, co-organizer di TEDxYouth Lecco.

Il tema sarà “CHOICELAND – La terra delle infinite possibilità”, una riflessione sulla complessità delle scelte: “Oggi i ragazzi hanno molte possibilità, è un mondo complesso, e fare scelte consapevoli può essere difficile e può spaventare”. Gli studenti parteciperanno in due sessioni confrontandosi con cinque speaker: Stefania Pontiggia, Elisa Stucchi, Rosa Andrea Corapi, Niccolò Banfi e Carlo Decio, che sarà anche presentatore.

Dal 12 al 14 giugno si terrà invece il Techstars Startup Weekend Lecco all’Officina Badoni, format internazionale dedicato all’imprenditorialità. In 54 ore i partecipanti lavoreranno in team per sviluppare un’idea, dalla fase di pitch iniziale alla presentazione finale davanti a una giuria – che selezionerà il progetto migliore -, con il supporto di mentor e professionisti.

L’evento coinvolgerà circa 65 partecipanti, 15 mentor e 5 giudici, con una forte presenza di professionisti locali.

“Partecipare a TED significa mettersi in discussione. Abbiamo finora portato 36 speaker, ognuno dei quali ha portato un punto di vista interessante – concludono gli organizzatori -. I numeri ottenuti fino ad ora ci danno orgoglio, perché il territorio ci ha risposto, anche con sponsor e patrocinatori”.

La stagione 2026 conferma così la crescita del progetto LEC, che negli ultimi anni ha coinvolto oltre 1.200 partecipanti, 37 partner e più di 60 volontari, consolidando una rete sempre più ampia tra territorio, giovani e innovazione.