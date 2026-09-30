TEDxLecco, tutto esaurito per “Always On”: otto speaker sul palco

Sabato 3 ottobre il Cineteatro Artesfera ospita la quarta edizione

Ingresso dalle 13, inizio alle 14 e circa 400 posti già esauriti

LECCO – TEDxLecco si prepara alla sua quarta edizione con una platea già al completo. Dopo il cambio di sede, i circa 400 posti del Cineteatro Artesfera di Valmadrera sono stati esauriti. Il tema scelto per l’appuntamento è “Always On. Un’era senza pausa”, una riflessione sulla condizione di una società sempre connessa, sempre raggiungibile e non per questo necessariamente più efficace.

L’evento, promosso dall’Associazione Culturale LEC – Liberi Esploratori Culturali, è in programma sabato 3 ottobre. L’ingresso del pubblico è previsto dalle 13, mentre il primo intervento comincerà alle 14. Sul palco si alterneranno otto speaker, affiancati da tre presentatori, con un programma che attraversa tecnologia, sport, silenzio, architettura, identità, spettacolo, etica e spazio.

“Siamo molto emozionati per questa quarta edizione. TEDxLecco vuole essere, come sempre, un appuntamento che porta le persone a mettersi in discussione e a porsi domande su idee che vale la pena condividere”, spiega Andrea Pontiggia, licenziatario di TEDxLecco.

A condurre il pomeriggio saranno Martina Pascutti, presentatrice televisiva per il canale di shopping più grande al mondo, podcaster e professionista della comunicazione, Massimo Lo Nigro Nicolosi, autore e conduttore di Non Stop News su RTL 102.5, e Ludovico Antonelli, Key Account Manager RFID con un passato tra radio, musica e yachting.

Ad aprire il primo blocco sarà Ivana Bartoletti, vicepresidente e Chief AI Governance and Privacy Officer di Wipro, consulente del Consiglio d’Europa e autrice di “An Artificial Revolution”. Il suo intervento, “Sempre on. Ma a quale prezzo?”, parte dal tema della connessione permanente per interrogarsi sulle conseguenze di una vita scandita dalla presenza continua degli schermi.

Il discorso si sposta quindi sul corpo con Beatrice Colli, atleta olimpica lecchese, prima italiana a scendere sotto i sette secondi nell’arrampicata di velocità e protagonista ai Giochi di Parigi 2024. Il titolo del suo intervento, “Per riposare ci vuole disciplina”, lega la dimensione della prestazione alla necessità di trovare un equilibrio.

Dal corpo al silenzio. Niccolò Brighella, founder e content creator di iStorica.it, affronterà la domanda “Il silenzio è in via di estinzione?”. Il suo intervento propone una riscoperta del silenzio come elemento della cultura, in una società nella quale l’invisibilità sociale può essere percepita come una minaccia.

Il primo blocco si chiuderà con Pierpaolo Ruttico, architetto, ingegnere, ricercatore del Politecnico di Milano e fondatore di INDEXLAB. Al centro del suo intervento ci sarà la Prompted Construction: un modello nel quale l’intelligenza artificiale genera codice, progetta e dialoga con le macchine impegnate nella costruzione. Un tema che porta il confronto oltre il settore edilizio e tocca il rapporto tra uomo e macchina.

Dopo la pausa, il programma riprenderà con la musica di Glomarì, cantautrice di Fidenza dalla voce riconoscibile nel panorama italiano contemporaneo, già premiata alla Biennale di Venezia per il videoclip di “Mostarda”. La sua proposta artistica, tra folk, sperimentazione e psicologia del profondo, accompagnerà l’intermezzo musicale della giornata.

Si tornerà quindi al tema dell’identità con Rachele Didero, fondatrice di Cap_able e Assistant Professor alla Libera Università di Bolzano. Didero ha ideato la Manifesto Collection, una linea di maglieria caratterizzata da motivi pensati per confondere i sistemi di riconoscimento facciale. Il titolo del suo intervento, “Possiamo ancora essere off? Essere visti senza essere letti”, pone al centro la possibilità di scegliere come essere interpretati in un futuro sempre più connesso.

A seguire sarà Paola Michelini, attrice e autrice diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, a concentrarsi sul rapporto con gli schermi e sul tempo che questi possono sottrarre alla propria vita. “C’è trucco, c’è inganno” propone un cambio di prospettiva sul concetto di Always On: anche l’essere sempre spenti può dipendere dal punto di vista dal quale si osserva la realtà.

Il penultimo intervento sarà affidato a Giuseppe Aceto, AI & Robotics Ethicist, cofondatore di Relatronica e collaboratore del CERN. Con “Fuoco Prescritto: per un’ecologia politica dell’umano” affronterà ciò che viene lasciato indietro in nome dell’efficienza e la questione di cosa significhi, oggi, scegliere di rimanere umani.

A chiudere la giornata sarà Paolo Nespoli, astronauta dell’ESA, che ha trascorso 313 giorni nello spazio durante missioni sullo Space Shuttle e sulla Soyuz. Con “Oltre i limiti” porterà sul palco la propria prospettiva sul concetto di Always On, chiudendo una giornata costruita attorno alla relazione tra connessione, persona, tecnologia e futuro.

La biglietteria è già chiusa per esaurimento dei posti. Gli aggiornamenti sull’iniziativa sono disponibili sul sito di TEDxLecco.