TEDxYouth Lecco debutta al Centro Civico Pertini: studenti e speaker a confronto sul peso delle scelte

Prima edizione lecchese dello spin-off TEDx dedicato alle nuove generazioni promosso da associazione LEC e Informagiovani

Sul palco Rosandrea Corapi, Elisa Stucchi, Niccolò Banfi e Stefania Pontiggia con storie di cambiamento, scelte e crescita personale

LECCO – Un confronto aperto sul significato delle scelte, sulle incertezze del futuro e sul percorso di crescita delle nuove generazioni. Si è tenuta nella mattinata di ieri, martedì 26 maggio, all’Auditorium del Centro Civico Sandro Pertini la prima edizione di TEDxYouth Lecco, spin-off del format internazionale TEDx interamente dedicato ai giovani.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’associazione LEC e l’Informagiovani del Comune di Lecco, ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori lecchesi attorno al tema “CHOICELAND”, riflessione sulle difficoltà e sulle possibilità legate alle scelte personali, formative e professionali.

In una realtà sempre più connessa e ricca di possibilità, il filo conduttore dell’evento è stato il valore delle decisioni e la ricerca della propria identità. Un concetto raccontato anche attraverso la comunicazione visiva dell’evento sviluppata da Creeo Studio.

Sul palco si sono alternati quattro speaker accomunati da esperienze personali legate al cambiamento, al coraggio e alla ricerca del proprio percorso.

Rosandrea Corapi, medico di medicina generale, sessuologa clinica e attrice, ha raccontato il momento in cui ha deciso di mettere in discussione gli schemi che non la facevano più sentire realizzata, invitando i ragazzi ad accettare il rischio e l’errore come parte del percorso di crescita.

Elisa Stucchi, co-founder e CMO di Exvirience, ha ripercorso invece il suo cammino fatto di cambi di direzione, dubbi e ripartenze fino alla nascita della startup, sottolineando come non esista una scelta giusta in assoluto ma la capacità di rimettersi in gioco.

Spazio poi a Niccolò Banfi, velista lecchese classe 2000, che ha raccontato il passaggio “dal lago agli oceani del Sud” dopo la selezione a bordo di Translated 9 per il giro del mondo in barca a vela in competizione. Nel suo intervento ha descritto il mare come metafora delle decisioni della vita quotidiana, dove spesso è necessario scegliere rapidamente anche nelle situazioni più difficili.

Stefania Pontiggia, studentessa di Urbanistica al Politecnico, ha invece parlato del proprio percorso personale tra studio, teatro, fotografia e creatività, invitando i ragazzi a non sentirsi obbligati a seguire strade già tracciate dagli altri.

A guidare la mattinata è stato Carlo Decio, che ha accompagnato gli interventi con una conduzione teatrale pensata come filo conduttore dell’evento.

“L’attenzione, il silenzio quasi magnetico e il coinvolgimento dimostrati dai ragazzi in sala questa mattina sono la conferma che il percorso di crescita intrapreso dall’associazione LEC sul nostro territorio sta andando nella direzione giusta”, hanno commentato Andrea Pontiggia, licenziatario di TEDxLecco, e Marco Menaballi, presidente dell’associazione culturale LEC.

Elisa Invernizzi, co-organizzatrice dell’evento, ha sottolineato il lavoro svolto sulla preparazione dei contenuti e sull’impatto emotivo delle storie raccontate dagli speaker, mentre Daniele Lancini ha evidenziato la volontà di costruire un appuntamento “pensato direttamente dagli studenti per gli studenti”.

Conclusa la prima esperienza di TEDxYouth Lecco, l’associazione LEC guarda ora al prossimo appuntamento: la quarta edizione di TEDxLecco, in programma il 3 ottobre al Teatro della Società.