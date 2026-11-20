In piazza Diaz il presidio “Il rumore della rabbia – Mai più sole, mai più zitte”

Allo Spazio Teatro Invito la proiezione del film “La Maison des Femmes – La casa delle donne”

LECCO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del prossimo 25 novembre, Telefono Donna Lecco organizza due importanti iniziative:

Presidio “Il rumore della rabbia – Mai più sole, mai più zitte”

Il presidio “Il rumore della rabbia – Mai più sole, mai più zitte” si terrà mercoledì 25 novembre alle ore 18 in piazza Diaz a Lecco.

“L’iniziativa, promossa congiuntamente da Telefono Donna Lecco, UDI, Lecco Pride e La Tassa Degenere, vuole dare voce alla rabbia di noi donne che, ancora oggi, ci ritroviamo in piazza a rivendicare i nostri diritti e a denunciare una violenza che continua a permeare la nostra società. Una rabbia che nasce di fronte all’efferatezza dei fatti di cronaca, alla normalizzazione della violenza di genere e alla necessità di continuare a lottare per diritti che non dovrebbero più essere messi in discussione. Una rabbia che vuole farsi collettiva, rompere il silenzio e ribadire l’importanza di non smettere mai di indignarci e di scandalizzarci”.

“La Maison des Femmes – La casa delle donne”

La proiezione del film “La Maison des Femmes – La casa delle donne”, della regista Mélisa Godet, si terrà mercoledì 25 novembre alle ore 21 presso Spazio Teatro Invito, in via Ugo Foscolo 42 a Lecco.

Ispirato a una storia vera, il film racconta la quotidianità di un centro alle porte di Parigi, dove un gruppo di donne accoglie e sostiene chi ha subito violenza, accompagnandola in un percorso di riconquista della propria autonomia, libertà e fiducia nel futuro.

“Attraverso questa proiezione, vogliamo offrire alla cittadinanza un’occasione di sensibilizzazione e riflessione sulla violenza di genere, raccontando anche l’importanza del lavoro quotidiano dei centri antiviolenza, del valore dell’ascolto e della solidarietà tra donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. L’iniziativa è organizzata da Telefono Donna Lecco in collaborazione con l’Associazione Culturale Dinamo, con il contributo del Gruppo Giovani Imprenditori Confapi Lecco Sondrio e con il patrocinio del Comune di Lecco. La proiezione sarà a ingresso libero”.