Teleriscaldamento a Lecco, il cantiere a un punto di svolta

Da oggi, 18 agosto, al 5 settembre lavori in via Leonardo Da Vinci

Per i veicoli in uscita da via Adda obbligatoria la svolta a destra

LECCO – “Ci troviamo davanti a un passaggio importante per arrivare finalmente, in tempo per il prossimo autunno, ad attivare la rete del teleriscaldamento anche nella città di Lecco”.

A parlare è il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni alla vigilia di un nuovo passo fondamentale nel cronoprogramma dei lavori. Da oggi, lunedì 18 agosto, al 5 settembre il cantiere sarà, infatti, allestito in via Leonardo Da Vinci, all’altezza della rotonda di accesso al ponte Kennedy, comportando la necessità di ridisegnare in maniera temporanea la viabilità dell’intersezione e rendendo obbligatoria, per i veicoli in uscita da via Adda, la svolta a destra. Al termine dei lavori, e una volta ripristinata la rotonda, il cantiere si sposterà lungo il ponte Kennedy, andando a interessare i camminamenti del lato nord: in questo periodo il ponte sarà percorribile attraverso due corsie, una per senso di marcia.

“Questi interventi sono necessari per consentire i primi allacciamenti delle abitazioni che hanno scelto di sfruttare il recupero di calore che, senza il teleriscaldamento, andrebbe dissipato. Insomma, siamo davanti a un concreto esempio di come uno scarto possa divenire risorsa, in questo caso energetica – conclude il sindaco -. Il passo successivo sarà quello di recuperare i cascami termici dell’Acciaieria del Caleotto, per completare la fornitura di calore al circuito di teleriscaldamento cittadino”.