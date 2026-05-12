Teleriscaldamento a Lecco, ponte Kennedy verso la completa riapertura: riprendono anche le asfaltature

In settimana prevista la rimozione dell’ultimo tratto di cantiere sul versante di Malgrate con il ritorno della piena viabilità stradale
Conclusi i ripristini in diverse vie cittadine, dal 25 maggio nuovi interventi tra centro e quartieri
LECCO – Proseguono gli interventi legati alla realizzazione della rete di teleriscaldamento cittadino, con novità sia sul fronte della viabilità sia su quello dei ripristini stradali.
Dal 30 aprile il ponte Kennedy è tornato completamente accessibile ai pedoni su entrambi i lati, mentre nei prossimi giorni è prevista la rimozione dell’ultimo tratto di cantiere ancora presente all’uscita del ponte sul versante di Malgrate. L’intervento consentirà di restituire integralmente la carreggiata al traffico veicolare.
Parallelamente proseguono anche le opere di asfaltatura e ripristino definitivo delle strade interessate dai lavori. Le condizioni meteo delle ultime settimane hanno però rallentato la continuità degli interventi.
Sono già stati completati i lavori di ripavimentazione in via Caprera, via Aspromonte, via Raffaello Sanzio, via Amendola, corso Martiri della Liberazione e lungo la via Provinciale – ex SS639 a Malgrate.
Il nuovo programma di asfaltature ripartirà da lunedì 25 maggio, compatibilmente con il meteo. Gli interventi interesseranno via Cairoli, via Cattaneo, via Sauro, via Sassi, via Volta, via Trieste, via Appiani, via Fiandra e piazza Mazzini.
Per aggiornamenti e informazioni restano attivi il numero verde dedicato, la casella mail informativa e il sito internet di Acinque Calore.