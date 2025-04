Teleriscaldamento, conclusi i lavori in Corso Martiri e in Piazza Garibaldi

Il punto sui lavori per la posa della rete del teleriscaldamento

Fino al 17 aprile lavori in via Parini

LECCO – Proseguono le attività di posa della rete del teleriscaldamento nella città di Lecco. Completato l’intervento lungo corso Martiri della Liberazione, sono alle battute conclusive anche le lavorazioni di via Amendola.

Conclusi lavori nell’area pedonale di piazza Garibaldi. Il cantiere ora sta operando su via Nazario Sauro, con interruzione al traffico veicolare nella tratta tra piazza Garibaldi e piazza Affari (interna alla ZTL) fino al 17 aprile.

Dal 31 marzo al 17 aprile, salvo imprevisti durante l’esecuzione, maestranze in via Parini dove è stato istituito il senso unico di marcia nel tratto ricompreso fra via Grassi e via Ongania in direzione discendente e contestuale obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Ongania per i mezzi che salgono.

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e sul sito acinquecalore.it.