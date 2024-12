Teleriscaldamento. Dopo il 21 dicembre la riapertura di via Caprera

Nella fase successiva i lavori si sposteranno su via Aspromonte

Intanto si sta procedendo all’allacciamento del municipio alla rete

LECCO – Procede a pieno ritmo, secondo il cronoprogramma concordato con l’Amministrazione locale, la creazione della rete del teleriscaldamento nella città di Lecco. Cantieri attivi lungo via Palestro e via Caprera. Quest’ultima riaprirà al traffico veicolare dopo il 21 dicembre, coi lavori che nella fase successiva si sposteranno su via Aspromonte.

Mentre si procede con la posa delle dorsali, si realizzano anche i primi allacciamenti. È la volta del palazzo comunale. Per consentire l’esecuzione dell’intervento, da oggi al 7 dicembre è previsto il restringimento stradale lungo via Sassi, in corrispondenza dell’ingresso del Municipio, con senso unico alternato e interdizione del marciapiede lato dispari.

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it.