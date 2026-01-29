Teleriscaldamento. Per le Olimpiadi verrà ridotto il cantiere sul ponte Kennedy

Rendere più fluido il traffico veicolare, inclusi il transito di camion e eventuali mezzi di emergenza

Via Fiandra completamente riaperta al traffico

LECCO – Prosegue l’intervento sul ponte Kennedy per la posa del teleriscaldamento. Dal 6 al 22 febbraio, in concomitanza con le olimpiadi di Milano-Cortina, l’ingombro del cantiere verrà ridotto in maniera tale di allargare le corsie di marcia e rendere più fluido il traffico veicolare, inclusi il transito di camion e eventuali mezzi di emergenza.

Ieri, sono state ultimate le opere lungo via Fiandra che viene completamente restituita alla viabilità ordinaria.

Ulteriori e specifiche informazioni sono come sempre a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e sul sito acinquecalore.it.