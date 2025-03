Teleriscaldamento, proseguono i lavori: scavi in Corso Martiri e Piazza Garibaldi

Il punto sul cantiere

In Piazza Garibaldi lavori fino al 30 marzo

LECCO – Lunedì scorso, come annunciato, sono cominciati i lavori lungo corso Martiri della Liberazione, rinviati per maltempo. Sull’arteria stradale è stato istituito un senso unico di marcia in direzione di piazza Manzoni nel tratto ricompreso fra via Amendola e la piazza stessa fino alle ore 9 del 31 marzo. Sarà inoltre interdetta la svolta a sinistra, e istituito l’obbligo di svolta a destra, su corso Martiri della Liberazione da via Appiani.

Allo stesso tempo sono iniziati i lavori sull’area pedonale di piazza Garibaldi, in programma fino al prossimo 30 marzo, che successivamente proseguiranno su via Nazario Sauro.

Prosegue anche il cantiere di via Palestro, senza riflessi sulla circolazione viabilistica.

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, la casella info@acinqueenergygreenway.it e il sito acinquecalore.it.