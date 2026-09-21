Teleriscaldamento, si avvicina il traguardo: a Lecco manca l’ultimo intervento sotto i binari della Piccola

I lavori tra la Piccola e via Badoni dovrebbero iniziare entro la fine del 2026. Acinque: “Si tratta di una delle operazioni più specialistiche dell’intero progetto”

15 km di rete posata su 16 complessivi. 49 le utenze collegate all’avvio della prossima stagione termica

LECCO – Prosegue il progetto del teleriscaldamento nei Comuni di Lecco, Valmadrera e Malgrate, con la posa della rete ormai prossima al completamento della dorsale principale. Sono circa 15 i chilometri di rete realizzati sui 16 complessivamente previsti e, mentre a Valmadrera e Malgrate la posa è sostanzialmente conclusa, a Lecco resta da completare un intervento particolarmente complesso: l’attraversamento della ferrovia in via Badoni, nella zona della Piccola.

“L’intervento – fanno sapere da Acinque Energy Greenway, società che si sta occupando del progetto – è attualmente in fase di pianificazione con gli enti del territorio e l’avvio dei lavori è previsto indicativamente nell’ultimo trimestre del 2026. Si tratta di una delle operazioni più specialistiche dell’intero progetto, anche perché dovrà essere realizzata senza interrompere il traffico ferroviario”.

Per superare i binari verrà utilizzata la tecnologia dello “spingitubo”, già impiegata dal gruppo Acinque in altri interventi, tra cui quelli di Busto Arsizio e Monza. Una speciale macchina opererà interamente nel sottosuolo: dalla buca di partenza che verrà realizzata nel parcheggio della Piccola procederà in orizzontale, a oltre quattro metri di profondità, spingendo il cosiddetto tubo di protezione sotto i binari fino alla camera di arrivo in via Badoni. Una volta completato il passaggio, all’interno del tubo verrà inserita la condotta del teleriscaldamento.

“È una lavorazione invisibile ai cittadini ma estremamente affascinante dal punto di vista ingegneristico, perché consente di creare un vero e proprio “tunnel sotterraneo” sotto la ferrovia riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente circostante e sulle attività quotidiane della città” fanno sapere da Acinque.

Con il completamento dell’attraversamento di via Badoni, la dorsale primaria della rete sarà completata anche a Lecco. A Valmadrera e Malgrate, invece, la posa è già terminata, fatta eccezione per eventuali estensioni periferiche che saranno realizzate in futuro per consentire l’allacciamento dei nuovi clienti che ne faranno richiesta.

49 impianti nella prossima stagione termica

Con l’avvio della prossima stagione termica saranno 49 gli impianti che riceveranno riscaldamento e acqua calda attraverso il teleriscaldamento, 24 dei quali situati in edifici pubblici e 25 in realtà private. “La distribuzione nei tre Comuni è pressoché uniforme: 23 impianti saranno a Valmadrera, 23 a Lecco e 3 a Malgrate – rende noto la società – tra gli edifici pubblici già allacciati alla rete figurano anche numerose strutture di interesse collettivo: 11 sono scuole e 7 immobili di edilizia pubblica“.

Caleotto, proseguono i lavori della centrale

Parallelamente procede la realizzazione del polo di calore del Caleotto, ‘cuore’ del progetto di teleriscaldamento lecchese. Secondo quanto comunicato da Acinque Greenway Energy i lavori di costruzione della centrale al Caleotto stanno proseguendo regolarmente, secondo quanto previsto dal programma dei lavori. Sono state ultimate le opere civili e i sottoservizi mentre con settembre è iniziato il montaggio dei prefabbricati.

“Il recupero termico dell’attività industriale del polo Caleotto è già utilizzato per riscaldare l’acqua sanitaria delle utenze collegate. Da ottobre, con l’avvio della stagione termica, il calore recuperato contribuirà anche al riscaldamento degli ambienti“.

Asfalti, gli interventi definitivi dal 2027

Resta particolarmente sentito dai cittadini il tema dei ripristini stradali dopo gli scavi per la posa delle tubazioni. Acinque ricorda che la sistemazione definitiva deve essere effettuata dopo un periodo di assestamento del terreno, necessario per evitare che l’asfalto possa successivamente cedere o deformarsi.

“Tra aprile e giugno di quest’anno a Lecco è stato ripristinato il manto di usura in diverse strade: via Fiandra, nel parcheggio di via Badoni, via Caprera, via Aspromonte, via Trieste, via Leonardo Da Vinci, via Sanzio, via Sassi, via Volta, via Cairoli, via Cattaneo, corso Martiri della Liberazione, via Amendola, piazza Mazzini e via Nazario Sauro. Per via Parini, dove gli scavi sono terminati, la sistemazione definitiva è prevista tra settembre e ottobre, una volta concluso il periodo di assestamento”.

Per le altre strade interessate dai lavori del teleriscaldamento, invece, il calendario delle asfaltature definitive sarà concordato con le amministrazioni comunali.

“Gli interventi partiranno dalla primavera del 2027, sempre tenendo conto dei tempi necessari per il completo assestamento degli scavi e delle condizioni climatiche più favorevoli per la realizzazione delle opere”.