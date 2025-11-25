Telethon all’Enaip di Lecco: “Grande interesse da parte di tutti i ragazzi”

Gli studenti protagonisti di una lezione di sensibilizzazione sulla distrofia muscolare

Gli studenti hanno inoltre prestato il loro volto per il Calendario Telethon 2026

LECCO – Lunedì scorso, all’istituto Enaip di Lecco, si è svolto un importante momento di sensibilizzazione dedicato alla ricerca sulla distrofia muscolare, promosso da Telethon. L’iniziativa, organizzata sotto la direzione della prof.ssa Federica Colombo, ha coinvolto gli studenti delle classi prime dei corsi di panificazione, elettrici ed elettronici e meccanici.

A guidare l’incontro sono stati Gerolamo Fontana, presidente Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) e referente Telethon, affiancato dal vicepresidente Angelo Fontana. Gerolamo ha raccontato in modo chiaro e toccante la malattia che ha colpito suo figlio Fabrizio, affetto da distrofia muscolare di Duchenne, illustrando agli studenti l’importanza della ricerca scientifica e il ruolo fondamentale che Telethon svolge nel sostenerla.

L’incontro ha ottenuto grande attenzione: gli studenti hanno seguito con interesse, alcuni prendendo appunti e mostrando una notevole sensibilità verso un tema di rilevante impatto sociale. Un segnale positivo che conferma come le nuove generazioni siano pronte ad accogliere messaggi di solidarietà e impegno civile.

Per tutta l’ora i ragazzi sono rimasti concentrati e partecipi. Al termine, un lungo e caloroso applauso ha salutato Gerolamo e Angelo, che hanno voluto ringraziare tutti gli studenti, la direttrice Federica Colombo e le insegnanti presenti.

Decine di giovani studenti e persone sensibili hanno inoltre prestato il loro volto per il Calendario Telethon 2026. La loro partecipazione alla Maratona, finalizzata a raccogliere fondi per le persone colpite da gravi malattie genetiche, è un gesto di grande generosità. Nel mese di giugno del calendario comparirà proprio la fotografia degli studenti dell’Istituto Enaip Lombardia, sede di Lecco.