Terzo settore. Oltre 49mila euro alla Provincia di Lecco per rafforzare la gestione del Runts

Regione Lombardia stanzia oltre 1,14 milioni di euro per sostenere gli uffici territoriali del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Mauro Piazza: “Sostenere il Terzo settore significa investire nella coesione sociale e nella capacità delle comunità di rispondere ai bisogni delle persone più fragili”

LECCO – Ammonta a 49.186 euro la quota destinata alla Provincia di Lecco nell’ambito dello stanziamento da 1.142.047 euro con cui Regione Lombardia sostiene le attività degli uffici territoriali del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). Le risorse, relative all’annualità 2025 e assegnate dallo Stato, sono destinate a rafforzare la gestione del registro, strumento di riferimento per gli enti del Terzo settore.

Il finanziamento copre l’85% dei costi sostenuti dagli uffici provinciali competenti e viene ripartito in base al numero degli enti iscritti al Runts al 15 dicembre 2025, con esclusione delle imprese sociali. In Lombardia gli enti iscritti sono 21.645, tra organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, società di mutuo soccorso e altri enti del Terzo settore.

Per il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, il provvedimento rappresenta “un sostegno concreto a volontariato e associazioni”. “Dietro ogni associazione ci sono persone che ogni giorno si mettono al servizio della comunità. Il compito delle istituzioni è stare al loro fianco, sostenendole con risorse adeguate, procedure più semplici e strumenti efficaci per continuare a svolgere il loro prezioso lavoro”, afferma.

Piazza sottolinea inoltre come, in una fase in cui i bisogni sociali sono sempre più complessi, il ruolo del Terzo settore sia sempre più strategico. “Rafforzare gli uffici che gestiscono il Runts significa garantire risposte più rapide e un supporto più efficace alle migliaia di realtà che operano ogni giorno nei settori sociale, culturale, sportivo ed educativo. Le associazioni del Lecchese rappresentano un patrimonio straordinario che merita attenzione, ascolto e supporto”.

Sulla misura interviene anche l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, secondo cui le risorse consentiranno a Province e Città metropolitana di Milano di garantire “servizi sempre più efficienti, tempestivi e vicini agli enti”. “Sostenere il corretto funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore significa valorizzare il lavoro di migliaia di associazioni, organizzazioni di volontariato, enti filantropici e realtà che operano quotidianamente al servizio delle comunità, promuovendo trasparenza, semplificazione amministrativa e sviluppo della cittadinanza attiva”, conclude.

Dopo Milano (326.378 euro), gli importi più consistenti sono stati assegnati alle Province di Brescia (156.936 euro), Bergamo (125.813 euro) e Varese (104.138 euro). Alla Provincia di Como andranno 57.939 euro, mentre a Lecco sono destinati 49.186 euro.