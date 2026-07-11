Torna “I luoghi del lago e dei colli”: al via la 27ª rassegna di teatro dei burattini

La 27ª edizione propone spettacoli, laboratori e parchi giochi di abilità a ingresso gratuito in undici comuni della provincia di Lecco

In cartellone compagnie di teatro di figura e appuntamenti consolidati come “Teatro Insieme”, “Strabiliando” e “Meravigliosa Merate”

LECCO – Un’estate di spettacoli, laboratori e occasioni di incontro dedicate alle famiglie. Torna anche nel 2026 “I luoghi del lago e dei colli”, la 27ª Rassegna provinciale di teatro dei burattini, manifestazione che da maggio a dicembre porterà il teatro di figura in numerosi comuni del territorio lecchese con un calendario di appuntamenti a ingresso gratuito.

Nata dalla collaborazione tra enti locali e realtà culturali del territorio, la rassegna è diretta artisticamente da Il Cerchio Tondo – Teatro di Marionette e Burattini e propone spettacoli, laboratori e parchi giochi di abilità rivolti alle famiglie. Il programma coinvolge Robbiate, Merate, Ello, Molteno, Osnago, Oggiono, Carenno, Monte Marenzo, Paderno d’Adda, Civate e Lomagna, con appuntamenti distribuiti lungo l’intera stagione fino al mese di dicembre. In cartellone si alterneranno compagnie di teatro di figura, affiancate da iniziative dedicate ai più piccoli e da appuntamenti ormai consolidati della rassegna, come “Teatro Insieme” a Molteno, “Strabiliando” a Oggiono e “Meravigliosa Merate”.

L’edizione 2026 è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, di Regione Lombardia, di 24 Comuni aderenti e di un’associazione aderente. Il progetto rientra inoltre nel Bando Arti dal Vivo del Fondo Ambiente e Cultura, con il sostegno di Acinque Energia, Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria del Lecchese.

La manifestazione si svolge con il patrocinio della Provincia di Lecco e di UNIMA Italia, confermando un appuntamento ormai consolidato che da ventisette edizioni porta il teatro dei burattini nei paesi del territorio attraverso un programma diffuso di iniziative dedicate a bambini e famiglie.

Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 338 5940134 oppure scrivere all’indirizzo ilcerchiotondo@gmail.com.