Torna il Rampegamma, il 17 ottobre arrampicatori protagonisti in centro città

L’evento del Gruppo Gamma è stato inserito all’interno del Lecco Climbing Fest per l’80° dei Ragni

“E’ stato naturale unirci per fare qualcosa tutti assieme per la città. Un onore partecipare con un nostro evento all’anniversario”

LECCO – Torna il Rampegamma Safari Boulder e il centro storico di Lecco si prepara a diventare, ancora una volta, una grande palestra a cielo aperto. Un palcoscenico inusuale per gli arrampicatori che, il prossimo sabato 17 ottobre, potranno cimentarsi su blocchi urbani (palazzi, cornicioni, panchine…) e strutture posizionate ad hoc. Un modo per vivere la città in maniera diversa, un’atmosfera unica con decine e decine di climber che invaderanno pacificamente Lecco con i loro crash pad, tra agonismo e voglia di stare insieme.

L’edizione 2026 del Rampegamma, però, porta con sé importantissime novità: in primis che l’evento è stato inserito all’interno del Lecco Climbing Festival, una tre giorni dedicata alla montagna (16-18 ottobre) organizzata per l’80° anniversario del Gruppo Ragni della Grignetta. Ma chi conosce la storia dell’alpinismo locale, sa bene che vedere assieme i nomi di Gamma e Ragni è una specie di rivoluzione che sono le giovani generazioni di alpinisti che oggi guidano i due gruppi potevano mettere in atto.

“In questi ultimi anni, con il gruppo Ragni, si è creata una bella coesione che ci ha visto insieme anche in alcune spedizioni – racconta il presidente del Gruppo Alpinistico Gamma Lecco Claudio Cendali -. E’ stato naturale unirci per fare qualcosa tutti assieme per la città e partecipare con un nostro evento alle celebrazioni dell’80° anniversario dei Maglioni Rossi è un onore. Tra l’altro, le strutture che monteremo per la gara, nella giornata di domenica serviranno per una spettacolare esibizione che vedrà protagonisti grandi nomi dell’arrampicata”.

All’interno del programma del Lecco Climbing Festival, il Rampegamma rappresenta l’evento più “dinamico” che vedrà impegnati gli sportivi ma non solo, anche i bambini e le famiglie possono partecipare perché, nel villaggio che sarà creato in piazza Garibaldi, ci saranno proposte dedicate ai più piccoli che potranno conoscere da vicino questo affascinante sport.

“L’evento resta fedele al format originale lanciato ormai qualche anno fa da Massimo ‘Maxi’ Ratti, anima degli Asen Park che oggi non c’è più – ricorda Cendali -. Ci auguriamo che, anche questa volta, venga apprezzato sia dai partecipanti che dal pubblico; ammetto che lo sforzo organizzativo non è cosa da poco, ma noi ce la stiamo mettendo tutta. Un grazie doveroso a tutti i volontari coinvolti (saranno almeno un centinaio), a tutte le associazioni della montagna e non che ci aiutano (Ragni, Cai Lecco e Uoei Lecco su tutti), agli enti e agli sponsor che ci sostengono e senza i quali si potrebbe fare poco”.

Quello del 17 ottobre sarà un pomeriggio intenso che culminerà, intorno alle ore 19, con le spettacolari finali sulle strutture allestite in piazza Cermenati: “Tutti abbiamo ancora in mente le tappe di Coppa del Mondo di arrampicata organizzate dai Ragni a Lecco ormai più di 20 anni fa e, con il tempo, attraverso questo evento, ci piacerebbe riportare l’arrampicata sportiva nelle piazze di Lecco, sarebbe fantastico poter tornare a respirare quell’atmosfera”.

Rampegamma, infine, è anche solidarietà: pacco gara e servizio food e drink sono a cura dell’Operazione Mato Grosso, il ricavato andrà all’associazione che lo utilizzerà per le attività benefiche. Tutti sono invitati a partecipare, non solo atleti, ma anche curiosi e appassionati di arrampicata.

Per iscrizioni e tutte le informazioni di carattere pratico è possibile consultare il sito internet ufficiale all’indirizzo: gruppogammalecco.com/rampegamma-safari-boulder-2026.