Tornano le “Gite in treno”: itinerari sui laghi e ripartenza dei treni storici dal 12 aprile

Iniziative primavera-estate 2026 con itinerari treno+esperienza e collegamenti verso le sponde lecchesi

Pacchetti per famiglie e sportivi: dai parchi divertimento al trekking sul Sentiero del Viandante con arrivo a Lecco

LECCO – Tornano le “Gite in treno” e i treni storici di Trenord, con un calendario di iniziative per la primavera e l’estate, che punta a promuovere il turismo di prossimità e l’uso del treno nel tempo libero. Le proposte, organizzate in collaborazione con Discovera, uniscono il viaggio ferroviario a esperienze culturali, sportive e di svago.

Le iniziative prevedono, tra le novità, la ripresa dei treni storici da domenica 12 aprile. I convogli d’epoca torneranno a collegare Milano Cadorna con diverse destinazioni, tra cui Laveno Mombello, Como, Novara e Asso, offrendo viaggi su carrozze degli anni Venti restaurate e arricchite da animazioni con personaggi in costume e performance artistiche.

Accanto ai treni storici, ripartono anche le “Gite in treno”, che combinano il viaggio ferroviario con esperienze sul territorio. Tra le proposte figurano itinerari treno+battello sui laghi lombardi, che includono anche le sponde lecchesi del Lago di Como, oltre a percorsi sul Garda, sul Maggiore, sul Sebino e, da maggio, sul Lago di Lugano.

Non mancano le offerte rivolte a famiglie e giovani, con pacchetti che abbinano il viaggio in treno all’ingresso nei parchi divertimento come Gardaland e Movieland. Per gli appassionati di trekking è previsto il pacchetto “Viandante sul Lago”, che comprende il viaggio fino a Lecco e la possibilità di alternare battello e camminate lungo il Sentiero del Viandante, fino a Colico.

“Il treno si conferma protagonista della mobilità anche nei fine settimana e nei giorni festivi, come dimostra la crescita del 7% registrata nel primo trimestre dell’anno”, ha commentato Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale Trenord. “Con il programma “Gite in treno” e le nostre iniziative turistiche, vogliamo dare ulteriore slancio a questa tendenza, accompagnando sempre più persone verso scelte di mobilità sostenibile”.

L’azienda ferroviaria propone inoltre collegamenti dedicati per raggiungere eventi sul territorio, come “Agrivarese” a Varese e “Melegnano Comics” al Castello di Melegnano, entrambi in programma nel fine settimana dell’11 e 12 aprile, con biglietti speciali a tariffa agevolata.

Tutti i dettagli sulle iniziative, i calendari dei treni storici e le modalità di acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito di Trenord.