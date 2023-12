Tour natalizio nel quartiere per i bimbi della materna di Santo Stefano

Tradizione che si ripete con gli auguri di buon Natale e un piccolo pensiero portati ai negozianti

E c’è chi, tra i commercianti, avendo già ricevuto la visita di Babbo Natale, ha regalato all’asilo tre biciclette

LECCO – Una piccola tradizione che si ripete quella dei bambini e bambine della scuola dell’infanzia Santo Stefano di Lecco accompagnate dalla maestre e dalle coordinatrici Laura Riva e Maria Lomuscio, che nella mattinata di ieri, martedì, con i lori cappellini rossi e i cerchietti da renna, hanno fatto tappa in tutti i negozi del rione per fare gli auguri di Natale ai commercianti, donando loro alcuni lavoretti, realizzati per l’occasione.

Un gesto apprezzatissimo da tutti, anche dai residenti del rione, che li hanno incontrati lungo le vie, felici, allegri, contenti, festosi e sempre pronti a fare a tutti gli auguri di un Buon Natale.

Tanti sorrisi, tanta allegria e per qualcuno anche un po’ di commozione nel rivivere quella magia del Natale che solo i bambini sanno far rinascere ogni anno, con letterine, immaginazione, fantasia e quella serenità e semplciità che troppo spesso noi adulti dimentichamo.

E così, tra auguri, pensierini natalizi e qualche canto, i piccoli della materna di Santo Stefano hanno ricevuto in dono caramelle, un po’ di cibo e c’è chi, come il negozio Maffei Motor e Cycles di piazza Cappuccini, ha donato tre biciclette tra l’entusiasmo e la felicità dei bambini: “Uno strappo alla regola fatto da Babbo Natale, il quale sapendo della visita, ha giocato d’anticipo”. E così, ancora una volta, la magia del Natale si è avverata.