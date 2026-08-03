Traffico intenso nel primo week-end di agosto: oltre 200mila passaggi sulla SS36

Nessuna particolare criticità nel primo fine settimana di esodo estivo
Da Anas alcuni consigli per viaggiare sicuri
LECCO – Un primo fine settimana di agosto, contraddistinto dalle partenze verso le località di villeggiatura e dal primo bollino nero dell’estate 2026. Sulla rete Anas sono state confermate le previsioni di incremento del traffico per le giornate da venerdì a domenica.
Nell’ultimo week-end si è registrata una crescita dei flussi del +1,35% rispetto allo scorso fine settimana e del +4,5% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. In particolare, è aumentato il traffico al sud (+3,26%).
Traffico sostenuto nella mattina di domenica anche sulla Strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” verso il confine con la Svizzera. In particolare, proprio lungo la Statale 36, sono stati 200.159 i transiti presso Monza.
Consigli per un viaggio sicuro
Per chi si mette in viaggio è importante, più che mai nei giorni di esodo, seguire una serie di accortezze:
- Dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d’acqua per evitare disidratazione durante il viaggio soprattutto nei giorni in cui è previsto grande caldo
- Controllare il veicolo, in particolare pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua
- Consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, quando i tempi di percorrenza potranno essere maggiori della norma, valutando eventuali percorsi alternativi
- Non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida
- Tutti i passeggeri e il guidatore, senza eccezioni, devono indossare la cintura e assicurare i bambini nei seggiolini o negli adattatori (fino a 1,50 metri di altezza)
- Rispettare i limiti di velocità e tenersi sempre sulla corsia libera a destra mantenendo la distanza di sicurezza
- In caso di stanchezza o sensazione di sonno fermarsi subito, in sicurezza nelle aree di servizio, per riposarsi e recuperare le energie
- Non distrarsi mai alla guida – Sono tre i tipi di distrazione da evitare quando si conduce un veicolo: distrazione visiva, non guardare la strada; distrazione cognitiva, non porre attenzione alla guida; distrazione manuale, avere le mani impegnate sul volante.
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