Traffico intenso sulla SS36, lunghe code verso le località di lago

Già dalle prime ore di questa mattina rallentamenti in direzione nord verso il lago
LECCO/ABBADIA – Mattinata di forti disagi per gli automobilisti lungo la SS36 in direzione delle località rivierasche del Lago di Como. Già dalle prime ore di oggi, sabato 4 luglio, il traffico ha iniziato a intensificarsi, con rallentamenti a partire dall’area di Lecco in direzione nord.
La situazione più critica si è registrata in corrispondenza dell’uscita di Abbadia Lariana, dove si sono formate code chilometriche a causa dell’elevato afflusso di veicoli diretti verso le località del lago.
Si tratta di un fenomeno ormai ricorrente durante la bella stagione, soprattutto nei fine settimana, quando migliaia di persone scelgono le rive del Lario per trascorrere una giornata all’aperto. L’aumento del traffico provoca inevitabilmente lunghi tempi di percorrenza e disagi per residenti e turisti.
Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione alla guida, mantenere le distanze di sicurezza e, se possibile, valutare percorsi alternativi o partenze in orari meno congestionati.
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