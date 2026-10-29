Trasfusioni nelle RSA, ATS Brianza punta su sicurezza e buone pratiche

Il convegno promosso da ATS Brianza ha approfondito gli aspetti clinici e medico-legali delle emotrasfusioni nelle strutture sociosanitarie

Al centro la valutazione clinica, la formazione degli operatori e la condivisione di procedure per gestire in sicurezza le trasfusioni

LECCO – La sicurezza delle trasfusioni nelle residenze sanitarie assistenziali passa da una valutazione clinica attenta, da procedure condivise e dalla collaborazione tra professionisti. È questo il messaggio emerso dal convegno “La trasfusione nell’anziano in RSA: appropriatezza clinica e risvolti medico legali”, promosso dal Dipartimento Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS) di ATS Brianza e rivolto alle RSA del territorio.

L’incontro si è svolto nell’Auditorium della sede di ATS Brianza a Monza e ha approfondito gli aspetti clinici, normativi e medico-legali delle trasfusioni negli anziani fragili ospiti delle strutture sociosanitarie. L’obiettivo era rafforzare le conoscenze necessarie per valutare l’indicazione clinica e garantire un’esecuzione appropriata e sicura delle emotrasfusioni.

La giornata ha rappresentato il punto di arrivo di un percorso di analisi e confronto avviato dall’Agenzia per approfondire le trasfusioni effettuate nelle RSA e le implicazioni che questa pratica comporta per le persone anziane e fragili. Le strutture di ATS Brianza competenti per l’accreditamento, il controllo e la vigilanza, sia nell’ambito sociosanitario e sociale sia in quello sanitario, hanno collaborato con i Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del territorio per individuare e condividere buone pratiche utili a gestire in sicurezza tutte le fasi del processo trasfusionale.

L’analisi condotta da ATS e il successivo confronto con i SIMT hanno costituito la base del convegno, mettendo in dialogo le RSA con professionisti ed esperti. La trasfusione è stata così affrontata non come una prestazione isolata, ma come parte della presa in carico complessiva della persona anziana.

“Quando parliamo di persone anziane e fragili, appropriatezza e sicurezza devono necessariamente accompagnarsi a una valutazione complessiva della persona e del contesto assistenziale”, ha sottolineato Antonio Colaianni, direttore sociosanitario di ATS Brianza. “Il valore di questo percorso sta nella capacità di mettere insieme competenze diverse e costruire un’alleanza tra ATS, RSA e servizi specialistici. Vogliamo accrescere la consapevolezza degli operatori e favorire riferimenti e buone pratiche condivise, per aumentare la sicurezza degli ospiti e, allo stesso tempo, offrire maggiore serenità ai professionisti chiamati ad assumere decisioni complesse”.

Ad aprire i lavori è stato Alberto Lombardi, direttore del Dipartimento PAAPSS di ATS Brianza e responsabile scientifico dell’evento. Alessandra Casè, responsabile della SS Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie, e Ilaria Gorla hanno quindi illustrato il lavoro svolto dall’Agenzia, che ha compreso l’analisi dei dati raccolti dalle strutture residenziali sociosanitarie nel 2024 e la costituzione di un tavolo di lavoro con i SIMT.

Il confronto ha portato alla stesura di una bozza di documento con buone prassi e indicazioni operative condivise per l’esecuzione delle trasfusioni nelle RSA. Un lavoro che mira a fornire riferimenti comuni agli operatori e a rendere più omogenea la gestione delle diverse fasi del percorso.

Il programma scientifico ha affrontato il tema da più prospettive: dall’anemia nella persona anziana agli aspetti medico-legali legati alle trasfusioni in RSA, passando per i rischi specifici del contesto sociosanitario e gli aspetti pratici del processo trasfusionale.

Tra i relatori figuravano Alberto Finazzi, medico geriatra e ricercatore dell’Università Bicocca di Milano; Maria Antonella Piga, medico legale e ricercatrice dell’Università degli Studi di Milano; e Matteo Bolcato, professore associato di Medicina Legale presso UniCamillus Università Medica Internazionale di Roma.

Il confronto ha coinvolto anche i servizi trasfusionali del territorio, con Piera Maria Arnaboldi di ASST Brianza, Chiara Mariadele Scollo della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza e Lucia Malinverno di ASST Lecco, insieme ad Alessandra Bellotto di ATS Brianza.

Tra i punti centrali dell’iniziativa, la necessità di aumentare la consapevolezza sulle diverse implicazioni del percorso trasfusionale. La specificità delle RSA richiede infatti che l’appropriatezza clinica sia accompagnata da attenzione all’organizzazione, alla formazione del personale, al monitoraggio e alla gestione del rischio.

Il programma formativo di ATS Brianza punta a garantire una gestione sicura e appropriata degli emocomponenti, nel rispetto delle linee guida internazionali e delle normative vigenti. L’obiettivo è inoltre rafforzare le conoscenze necessarie alla valutazione clinica e all’esecuzione delle emotrasfusioni, favorendo la condivisione di buone pratiche e di schemi di comportamento professionale uniformi.

Il percorso si fonda, in definitiva, sulla collaborazione tra ATS Brianza, RSA e servizi specialistici. La tutela delle persone anziane e fragili richiede infatti competenze cliniche, un’organizzazione adeguata e una responsabilità condivisa da tutti gli attori coinvolti.