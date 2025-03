Trasporti eccezionali sullo svincolo di Pescate, trovato l’accordo

I trasporti eccezionali potranno transitare con una perizia di parte che attesti la sostenibilità del carico e delle sollecitazioni indotte sull’infrastruttura

L’esito dell’incontro avvenuto questa mattina in Prefettura con i sindaci, gli autotrasportatori, la Provincia di Lecco e Anas

LECCO – I trasporti eccezionali potranno transitare sullo svincolo di Pescate per la Statale 36, purché muniti di una perizia di parte che verifichi e attesti la sostenibilità del carico e delle sollecitazioni indotte sull’infrastruttura. E’ quanto stabilito questa mattina, giovedì, durante l’incontro convocato in Prefettura per affrontare il problema dei trasporti eccezionali sul tratto di strada che nei giorni scorsi il sindaco di Pescate, Dante De Capitani, aveva chiuso al transito per motivi di sicurezza.

All’incontro, richiesto dalla Federazione Autotrasportatori Italiani che avevano preannunciato possibili manifestazioni pubbliche di dissenso da parte della categoria, hanno preso parte i sindaci dei comuni di Lecco e Pescate, la Provincia di Lecco, Anas, il Capo di Gabinetto della Questura di Lecco e anche la Camera di Commercio.

In apertura, il Capo di Gabinetto della Prefettura ha affrontato il tema sotto il profilo dell’analisi del procedimento amministrativo diretto all’autorizzazione al transito dei trasporti eccezionali, che coinvolge il Comune, competente al rilascio del nulla osta, e la Provincia, cui competono le autorizzazioni finali. “Il procedimento amministrativo – ha spiegato la dottoressa Paola Cavalcanti – è calibrato sulla ponderazione tra valori quali la libertà di iniziativa economica privata, cui il trasporto eccezionale su gomma è funzionale, e la sicurezza relativa alle infrastrutture viarie”. Le parti coinvolte hanno quindi concordato un modello di cooperazione e prassi “che tenta di preservare i diversi interessi sul campo”.

Limitatamente alla rampa di accesso alla SS36 in Comune di Pescate si è quindi concordato “che la richiesta di trasporto eccezionale debba essere corredata da una perizia di parte, che verifichi ed attesti la sostenibilità del carico e delle sollecitazioni da esso indotte sull’infrastruttura”.

“Tale corredo istruttorio, già depositato e utilizzato dal Comune di Pescate per il rilascio del nulla osta, dovrà accompagnare le richieste di autorizzazione dei trasporti eccezionali nelle more della stesura di una perizia più generale, che sarà svolta con il supporto consulenziale di Anas e in sinergia tra gli Enti pubblici coinvolti nell’iter autorizzatorio” fanno sapere dalla Prefettura a margine dell’incontro.

La soluzione proposta è stata condivisa e all’esito dell’incontro, i rappresentanti del FAI hanno espresso apprezzamento per lo sforzo e le sinergie messe in campo dalle istituzioni coinvolte pur ribadendo la necessità di difendere la libera circolazione delle merci: “Oggi si è trovato un compromesso – il commento di Giorgio Colato, Segretario regionale della FAI – ricordo che esiste già un perizia che attesta che i carichi eccezionali, sopra le 200 tonnellate, possono circolare, quindi non capiamo del tutto il senso di allegare una nuova perizia che conferma quanto già previsto ma intanto siamo contenti di avere raggiunto almeno in parte il nostro obiettivo, cioè difendere la libera circolazione delle merci. Rimaniamo dell’idea che la verifica della sicurezza di un manufatto debba competere all’ente proprietario della strada, che sia il Comune od Anas: vigileremo con attenzione su quanto accadrà prossimamente”.

Anche il sindaco di Pescate Dante De Capitani ha espresso soddisfazione per l’accordo trovato: “Le preoccupazioni che avevo espresso in termini di sicurezza sono state accolte, ringrazio la dottoressa Cavalcanti per aver illustrato in maniera perfetta la situazione ed essersi adoperata nel trovare un punto di incontro. Ribadisco l’auspicio che il tratto di strada in questione torni ad essere in carico ad Anas, che ringrazio comunque per la disponibilità ad affiancarci per la consulenza necessaria a rilasciare le perizie” ha concluso.