Trasporti. Regione adotta la nuova piattaforma digitale per la bigliettazione integrata

Il sistema “Csr Digitale” permetterà di collegare i diversi operatori del trasporto pubblico e viaggiare con un unico accesso digitale

In autunno previsto il primo test nell’area Stibm Milano-Monza con Atm e Trenord

LECCO – Regione Lombardia compie un nuovo passo verso la digitalizzazione del trasporto pubblico locale. La Giunta regionale ha infatti approvato l’adozione della piattaforma “Csr Digitale”, un’infrastruttura pensata per supportare la gestione dei titoli di viaggio digitali integrati e favorire l’interoperabilità tra i sistemi dei diversi operatori.

Il provvedimento, proposto dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, rappresenta un tassello importante nel percorso verso una bigliettazione unica e sempre più accessibile per i cittadini lombardi.

“Regione Lombardia ha fatto la propria parte mettendo a disposizione una piattaforma pronta, un quadro tecnico di riferimento e le regole per costruire una bigliettazione sempre più integrata, moderna e accessibile”, ha spiegato Lucente. “È un risultato importante, che conferma il ruolo della Regione nel guidare l’innovazione del sistema del trasporto pubblico”.

L’obiettivo è consentire agli utenti di utilizzare un unico sistema digitale di accesso e pagamento per spostarsi sui diversi mezzi del trasporto regionale: autobus, treni, tram, metropolitane e battelli.

La piattaforma, realizzata da Aria S.p.A., era tecnicamente disponibile già da alcuni mesi. La delibera arriva dopo un percorso di confronto con le aziende di trasporto e con i rispettivi fornitori, con l’obiettivo di definire modalità di adeguamento sicure e sostenibili.

Un primo banco di prova concreto è previsto in autunno, quando sarà avviata l’integrazione tra Atm e Trenord nell’area Stibm Milano-Monza. L’obiettivo sarà testare alcune delle funzionalità principali del nuovo sistema digitale.

“I prossimi mesi saranno decisivi per definire con gli operatori il cronoprogramma di collegamento al Csr Digitale, sia per i titoli prepagati sia per quelli post-pagati”, ha aggiunto l’assessore Lucente. “Regione continuerà a supportare le aziende, ma ora è fondamentale che gli operatori concretizzino l’evoluzione dei propri sistemi e procedano verso l’integrazione con la piattaforma regionale”.

Secondo Regione Lombardia, la nuova infrastruttura rappresenta una sfida strategica per l’intero sistema della mobilità regionale e potrà tradursi in un beneficio concreto per milioni di cittadini solo attraverso il coordinamento tra tutti gli operatori coinvolti.

“Regione Lombardia ha messo a disposizione visione, strumenti e competenze: ora occorre procedere insieme, con determinazione e senso di responsabilità, per portare la bigliettazione digitale integrata dalla fase progettuale alla piena operatività”, ha concluso Lucente, ringraziando Aria S.p.A. per il lavoro svolto nella realizzazione della piattaforma.

Il progetto punta dunque a rendere gli spostamenti più semplici e uniformi, superando progressivamente la frammentazione dei sistemi di bigliettazione e accompagnando il trasporto pubblico lombardo verso una gestione sempre più digitale.